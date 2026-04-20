Congo-Kinshasa: Les « Shegués » font la loi dans les rues de Lubumbashi

Des jeunes désoeuvrés, communément appelés « Shegués », deviennent de plus en plus nombreux dans les rues de Lubumbashi (Haut-Katanga). Ils ont érigé une sur l'avenue Lumumba croisement avenue Ndjamena dans la commune Lubumbashi pour rançonner les automobilistes. Tout passage est conditionné par le payement de frais, faute de quoi le véhicule est caillassé, a constaté Radio Okapi vendredi 17 avril 2026.

Ces jeunes agressent et extorquent des passants. Toutes les tentatives menées par les autorités pour débarrasser la ville de ses jeunes, qui sont de plus en plus nombreux, ont montré leurs limites.

Une vidéo virale

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on aperçoit clairement des pneus usagés barricader la route. Ces jeunes exigent de l'argent à chaque conducteur qui y passe soit 1000 francs congolais (o,4 USD) ou plus.

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Ces jeunes profitent souvent de l'absence des forces de sécurité sur certaines artères pour s'adonner à cette pratique décriée par des nombreux Lushois.

La police annonce que les enfants qui ont érigé ces barricades sont déjà arrêtés. Ces jeunes ont été manipulés pour poser cet acte qui n'a duré que quelques instants et qui a été filmé, précise-t-elle.

Récidive

Actuellement, le nombre des enfants en rupture des liens familiaux augmente de plus en plus. Ces enfants sont postés à différents endroits de la ville de Lubumbashi et ils sont accusés d'actes d'agression, de vol et de menace sur des paisibles citoyens.

La mairie de Lubumbashi ainsi que le gouvernement provincial ont déclenché une série d'opérations pour lutter contre leur présence. Certains ont été ramassés et transférés à Kanyama Kasese au Service national. D'autres ont fui et regagné la ville en reprenant les mêmes pratiques, au grand dam de la population locale.