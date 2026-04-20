Ethiopie: Le Service national de renseignement et de sécurité (NISS) interpelle 138 individus soupçonnés de terrorisme et de sabotage.

Addis-Abeba — Le Service national de renseignement et de sécurité (NISS) a annoncé l'arrestation de 138 individus soupçonnés de vouloir perturber la paix, la sécurité nationale ainsi que le bon déroulement des prochaines élections.

Selon un communiqué officiel, ces suspects entretenaient des liens avec des groupes terroristes et extrémistes.

Ils ont été appréhendés à l'issue d'une opération coordonnée menée le 17 avril 2026 par les forces de sécurité fédérales et régionales.

D'après les autorités, les individus arrêtés étaient impliqués dans la planification d'actes de violence et de déstabilisation à Addis-Abeba et dans plusieurs grandes villes du pays.

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Leurs activités incluaient notamment la mise en place de cellules clandestines pour des groupes armés, la collecte de renseignements et la participation à des projets d'attentats et d'enlèvements.

L'enquête a également révélé leur implication dans un soutien logistique aux groupes extrémistes, comprenant la fourniture de fonds, de vivres, d'uniformes, de matériel de communication, de téléphones, de cartes SIM, ainsi que d'armes et de munitions.

Certains étaient aussi chargés de perturber le processus électoral dans diverses localités et d'attiser des tensions ethniques et religieuses.

Le communiqué indique en outre que certains suspects avaient des liens avec des organisations terroristes internationales, notamment Al-Shabaab et l'État islamique, et auraient reçu une formation en Somalie.

Ils opéraient dans différentes régions du pays, recrutant de nouveaux membres et facilitant la préparation d'actes terroristes.

L'opération a également ciblé des individus impliqués dans le trafic illégal d'armes, ainsi que dans la traite des êtres humains et la contrebande, activités visant à fragiliser la sécurité et l'économie nationales.

Lors des arrestations, les forces de sécurité ont saisi des armes, des explosifs, des grenades, des munitions, ainsi que des devises étrangères et des marchandises de contrebande.

Les autorités ont souligné que cette opération a été rendue possible grâce à la coopération étroite entre les Forces de défense nationale éthiopiennes, la Police fédérale et les services de sécurité régionaux.

Le NISS a affirmé qu'il poursuivra ses efforts de surveillance et d'enquête afin de démanteler les réseaux extrémistes.

Il a également assuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement des prochaines élections nationales.

Enfin, le service a appelé la population à continuer de coopérer en signalant toute activité suspecte et en soutenant les institutions de sécurité du pays.