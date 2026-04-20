Ethiopie: Le ministre des Finances appelle à accélérer le financement des corridors régionaux.

Addis-Abeba — Le ministre des Finances de l'Éthiopie, Ahmed Shide, a plaidé en faveur d'un financement plus rapide des corridors routiers régionaux stratégiques, lors de la 28e réunion ministérielle de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique (HoAI), organisée en marge des Réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI.

Il a souligné que, pour l'Éthiopie -- un pays de plus de 130 millions d'habitants dont le commerce dépend entièrement de la connectivité régionale -- des corridors efficaces ne constituent pas un choix, mais une nécessité.

Selon lui, des investissements accélérés dans les corridors économiques sont essentiels pour stimuler les échanges, renforcer la compétitivité et créer des emplois à l'échelle régionale.

« Notre ambition commune doit être de transformer ces corridors en véritables moteurs de croissance, d'intégration et d'opportunités », a-t-il déclaré.

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D'après le ministère des Finances, la réunion a permis d'évaluer les avancées réalisées sur quatre corridors prioritaires couvrant plus de 9 100 km, avec des investissements estimés à 3,8 milliards de dollars.

Depuis 2019, les partenaires au développement ont mobilisé 2,7 milliards de dollars pour soutenir ces projets.

Cependant, malgré ces progrès, les ministres ont relevé la persistance de déficits de financement sur des segments clés, indispensables à une connectivité régionale complète.

Les discussions ont ainsi porté sur l'augmentation des investissements et la mise en place de mécanismes de financement innovants afin d'accélérer la mise en oeuvre des projets.

La réunion s'est conclue par un appel clair à l'action : combler les lacunes de financement restantes et accélérer l'exécution des projets de corridors à fort impact, afin de libérer pleinement le potentiel économique de la région.