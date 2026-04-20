Ile Maurice: Plaisir Tour - Le stand-up français chez nous

Le plus grand plateau exceptionnel d'humoristes français promet une nuit sous le signe du rire et de la découverte.

Le stand-up francophone s'apprête à franchir une nouvelle étape à Maurice. Le 30 mai, le Trianon Convention Centre accueillera, pour la première fois, le Plaisir Tour, un concept itinérant qui réunit plusieurs figures montantes de l'humour français. Porté par HOT Productions, l'événement ambitionne de marquer un tournant dans l'offre culturelle locale en proposant une formule dynamique et résolument contemporaine.

Pensé comme une expérience collective, le Plaisir Tour repose sur une idée simple : réunir sur une même scène des artistes aux univers variés, qui se succèdent à un rythme soutenu.

Loin du spectacle solo classique, ce format mise sur l'énergie du groupe, l'improvisation et l'interaction directe avec le public. Résultat : une soirée vivante, imprévisible, où chaque passage vient enrichir le précédent.

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Pour cette première édition mauricienne, sept humoristes sont à l'affiche. Tom Baldetti, suivi par une large audience sur les réseaux sociaux, s'impose comme l'une des voix les plus influentes de sa génération. Léandre cultive un humour singulier, mêlant autodérision et absurdité, tandis que Yassir BNF s'appuie sur une solide expérience, acquise notamment en première partie de grands noms de la scène française.

Le plateau accueille également Anthony Giuliani, formé au Canada et habitué des grandes scènes, ainsi qu'Henry Fexa, qui brouille les frontières entre magie et stand- up dans des performances interactives.

Hugo Le Van, quant à lui, propose un humour plus engagé, nourri par son parcours personnel tandis que Basile complète cette programmation éclectique issue, en partie, de l'écurie du Jamel Comedy Club.

Au-delà des individualités, c'est bien la cohésion du groupe qui fait la force du Plaisir Tour. Né d'une bande d'amis passionnés, le projet s'est progressivement structuré pour devenir une tournée à succès, parcourant différentes scènes francophones. Son arrivée à Maurice témoigne de cette montée en puissance et de la volonté d'élargir son public.

L'événement ne se limite pas à une succession de sketches. Les organisateurs promettent une immersion complète, avec une ambiance festive dès l'ouverture des portes. Fort de son expérience dans les festivals musicaux, HOT Productions entend créer une atmosphère conviviale, où le spectacle se vit autant sur scène que dans la salle.

Pendant plus de deux heures, les spectateurs seront invités à naviguer entre différents styles d'humour, du plus léger au plus incisif. Une diversité qui reflète l'évolution du stand-up, aujourd'hui ancré dans son époque et capable d'aborder des sujets variés avec liberté.

La billetterie est déjà ouverte en ligne, notamment à travers Otayo et ticketbox.mu, et le Plaisir Tour s'annonce comme l'un des rendez-vous culturels majeurs de l'année. Plus qu'un simple spectacle, il s'agit d'une véritable célébration du rire, portée par une nouvelle génération d'artistes, bien décidés à conquérir le public local.