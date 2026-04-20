Ile Maurice: Le maulana Azhar Peerbocus arrêté à sa descente d'avion ce soir

Le maulana Azhar Peerbocus a été interpellé ce soir à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam, peu après son arrivée à bord du vol MK852 en provenance de Johannesburg, à 19 h 15.

Son arrestation a été effectuée par la police de l'aéroport, avant que le suspect ne soit remis aux enquêteurs de la CID de Bel-Air. Le religieux avait quitté Durban pour rejoindre Johannesburg, d'où il a embarqué pour Maurice. À sa descente d'avion, il a été pris en charge par les autorités et placé en état d'arrestation. Il est visé par des accusations de maltraitance.

Rappelons qu'une enquête policière avait été ouverte à la suite d'une bande sonore jugée «accablante». Ces allégations concernent des faits présumés survenus alors qu'il occupait le poste d'Acting Principal de la Twaha Academy Boarding School, à Pont-Lardier, Bel-Air-Rivière-Sèche. Le maulana Peerbocus avait quitté le territoire mauricien le 1er avril, au lendemain de l'émission d'une precautionary measure (PM) liée à ces accusations, à bord du vol SA 191 à destination de l'Afrique du Sud. Initialement attendu le 1er mai, son retour a été avancé à la suite de développements de l'affaire, à l'initiative de sa famille.

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D'après nos recoupements, le dossier est suivi de près par l'Acting Prime Minister, Shakeel Mohamed, qui souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que des mesures soient prises afin d'éviter toute répétition de tels incidents. Le maulana est représenté par Me Yatin Varma. L'enquête se poursuit pour établir les circonstances exactes des faits allégués. Le suspect est détenu au centre de Moka en attendant son interrogatoire.