Sénégal: Relance portuaire - Ziguinchor et Kaolack au coeur de la nouvelle stratégie

La relance des ports régionaux s'impose désormais comme un axe majeur de la politique économique du Sénégal. À travers le Plan quinquennal 2025-2029, les autorités ambitionnent de transformer ces infrastructures en véritables moteurs de croissance et d'emploi, avec un accent particulier sur Ziguinchor et Kaolack.

Ziguinchor veut renouer avec sa vocation maritime. La capitale du Sud a été placée au coeur du nouveau plan de positionnement présenté, le 16 avril 2026, devant les acteurs économiques et les autorités territoriales, sous la présidence du gouverneur Mor Talla Tine et en présence du directeur général du Port autonome de Dakar (Pad), Waly Diouf Bodiang.

Ce programme vise la mise en place d'un système portuaire intégré, performant et créateur de richesse. Trois piliers structurent cette ambition : la modernisation de la gouvernance, la valorisation du foncier et le développement du capital humain. Pour M. Bodiang, le potentiel portuaire du Sénégal reste largement sous-exploité.

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Il plaide pour une dynamique inclusive permettant à chaque port régional de devenir un moteur économique. Dans cette optique, le Pad entend jouer un rôle de catalyseur, notamment en renforçant les capacités nautiques et logistiques du port de Ziguinchor, afin de garantir une activité continue tout au long de l'année.

Cette vision s'inscrit dans la stratégie nationale « Sénégal 2050 » portée par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko qui misent sur l'exploitation du potentiel maritime du pays fort de ses 750 kilomètres de côtes. Cependant, les acteurs locaux appellent à des réponses concrètes face aux défis structurels.

Le président du Conseil départemental, Georges Mansaly, a insisté sur les impacts de la salinisation des terres et de l'érosion côtière sur l'économie régionale, plaidant pour un port résilient et adapté aux réalités locales. Un appel partagé par le gouverneur Tine qui prône une démarche participative pour garantir le succès du projet.

La tournée du directeur général du Pad s'est poursuivie à Kaolack où il a affiché une volonté ferme de reprise en main. Après une visite des installations, le constat est sans appel : l'infrastructure souffre d'un manque criant d'équipements et de capacités opérationnelles. « Ce port n'existe que de nom », a déploré Waly Diouf Bodiang, pointant l'absence d'outils de manutention et des insuffisances structurelles.

Face à cette situation, un plan de modernisation est annoncé. Il est axé sur la réhabilitation des infrastructures, la navigabilité du chenal, le renforcement des capacités logistiques et l'ouverture aux investissements privés. L'objectif est clair : redonner au port de Kaolack son rôle stratégique dans le développement économique régional et national.

Selon M. Bodiang, les premiers résultats pourraient être visibles d'ici deux à trois ans si les réformes engagées aboutissent. La transformation devrait bénéficier à toute la région et renforcer la dynamique économique nationale. L'évènement a consacré l'installation de Coumba Diouf Niang à la tête du port de Ziguinchor.