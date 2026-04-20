Sénégal: Éducation et formation - Lancement des travaux du complexe intégré de Dioulacolon

La pose de la première pierre du complexe éducatif, professionnel et sportif de Dioulacolon, dans l'académie de Kolda, a été effectuée vendredi.

D'un coût global de plus de 7,2 milliards de FCFA, ce projet structurant sera composé d'une école élémentaire, d'un collège, d'un lycée, d'un centre de formation professionnelle et d'un complexe sportif destinés prioritairement aux jeunes et aux enfants vulnérables de la région.

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, et son homologue en charge de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Njekk Sarré, ont procédé, vendredi, à la pose de la première pierre du complexe éducatif, professionnel et sportif de Dioulacolon, dans l'académie de Kolda.

« D'un coût global de 7 218 022 320 FCFA, ce projet structurant, porté conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, la Fondation HAAS et la Fondation KSD, prévoit la réalisation d'un établissement intégré », renseigne la tutelle.

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Cette infrastructure va comprendre une école élémentaire, un collège, un lycée, ainsi qu'un centre de formation professionnelle et un complexe sportif destinés prioritairement aux jeunes et aux enfants vulnérables de la région. Une initiative qui participe concrètement à la promotion de l'équité dans le système éducatif sénégalais.

« L'équité n'est pas un simple concept. C'est une école élémentaire à Saré Dramé. C'est un internat qui permet à un enfant de la brousse de ne plus parcourir dix kilomètres pour se rendre en classe. C'est un centre de formation professionnelle qui dit à un jeune de Kolda : ta région a besoin de toi, et nous allons te donner les outils pour la servir. C'est exactement ce que ce complexe incarne », a témoigné le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy.

Former utilement, durablement selon les besoins du marché du travail

De son côté, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique a rassuré que son département va prendre pleinement sa part dans la mise en oeuvre pédagogique du projet.

« Notre objectif n'est pas seulement de former ; il est de former utilement, durablement et en adéquation avec les dynamiques économiques locales », a souligné Moustapha Njekk Sarré.

Il convient de souligner que ce projet s'inscrit en droite ligne avec la décision du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, d'élargir significativement l'accès à l'éducation et à la formation sur l'ensemble du territoire national.

Cette volonté présidentielle vise à supprimer les disparités géographiques et sociales, en garantissant à chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, un accès équitable à un enseignement de qualité et à des opportunités d'insertion professionnelle adaptées aux besoins du pays.