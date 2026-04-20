Congo-Brazzaville: Découverte - Des militaires chinois en visite au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

Une délégation des militaires chinois, conduite par un colonel supérieur de l'armée chinoise, Sun Aiming, a visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le 17 avril. Le but était de s'imprégner de l'épopée de l'explorateur franco-italien.

La délégation a été accueillie au perron du mémorial par sa directrice générale, Bélinda Ayessa, qui lui a fait bénéficier d'une visite guidée en compagnie de Marvel Bouessé, guide de ce lieu. A l'issue de cette balade historique marquée par l'épopée de Pierre Savorgnan de Brazza, le colonel supérieur Sun Aiming a dit son ressenti.

« Après cette visite, nous avons compris l'histoire de Pierre Savorgnan de Brazza et de Brazzaville, ce grâce aux explications de la directrice générale. Elle nous a permis d'approfondir notre compréhension sur la vie et l'oeuvre de de Brazza. On croit que maintenant à l'échelle nationale, tout le monde a déjà compris l'histoire glorieuse de de Brazza.

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Et pendant notre séjour, nous avons constaté que le peuple de Brazzaville a montré les très bonnes attitudes de vie. Il a travaillé très dur. On espère aussi que l'amitié sino-congolaise soit éternelle. Enfin, nous ne pouvons pas partir d'ici sans remercier une fois de plus la directrice générale du mémorial et saluer le travail immense qu'elle ne cesse d'abattre », a-t-il reconnu.

Cette visite a permis aussi à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza de parler des vingt ans d'implantation de ce site. Pour elle, ce haut lieu de mémoire, de culture, de tourisme, continue d'attirer de nombreux visiteurs et cela tout à l'honneur de sa dirigeante et du personnel qui l'accompagne. Mais, en réalité, c'est une fierté pour le Congo.

« On parle de vingt-ans, mais en vérité cette aventure a commencé il y a près de trente ans. D'abord, toute jeune étudiante, j'étais passionnée par cette page importante contemporaine de notre histoire: la rencontre Pierre Savorgnan de Brazza et le roi Iloh, premier Makoko. J'étais passionnée par cette histoire moderne de notre pays, notamment cette rencontre historique qui restera éternelle entre Savorgnan de Brazza et le roi Ilôh, premier Makoko. Ensuite, aux Dépêches de Brazzaville où j'ai approfondi cette histoire.

Avec les autres, nous avons fait émerger cette histoire à la surface. Vingt-ans précisément au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, c'est tout un itinéraire », a souligné Bélinda Ayessa.

Un site prisé par des visiteurs de tous âges et de toutes nationalités

En effet, tout au long de ces vingt ans, il y a eu des visiteurs de tous les âges et de toutes les nationalités qui prennent d'assaut ce lieu historique, culturel et touristique. «Il sied de dire qu'il y a des visiteurs qui font de l'histoire contemporaine moderne du Congo l'objet des thèses. On ne peut être qu'heureux de voir tous ces visiteurs prendre attache avec une partie importante de notre pays. Cela prouve à suffisance que pendant vingt-ans, un travail important sans fausse modestie a été fait ici. Cela doit nous pousser davantage à nous dire qu'il faut continuer à vendre l'histoire, la culture de notre pays, qui englobe aussi le tourisme. C'est un lieu touristique», a-t-elle poursuivi.

«Nous voyons combien et comment les gens qui viennent de partout, qui affluent ces lieux, sont un peu passionnés, envoûtés par ces notes d'histoire de notre pays le Congo. C'est un site culturel, c'est un lieu de mémoire. Ce qui compte aujourd'hui et c'est ce que nous expliquons à maintes reprises à ceux qui viennent, c'est de faire de la transmission. Il faut que cette histoire passe de génération en génération et qu'il y ait ce lien intergénérationnel. Nos visiteurs sont venus ici, d'autres viennent encore et encore. Par conséquent, ce lieu on peut le dire avec fierté, est devenu très important du mouvement culturel de notre pays, de son histoire et puis un site touristique incontournable», a conclu la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.