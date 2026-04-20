Afrique: L'OCP réussit une émission obligataire hybride de 1,5 milliard de dollars, une première africaine

Le groupe OCP a finalisé avec succès son émission obligataire hybride inaugurale sur les marchés internationaux, pour un montant total de 1,5 milliard de dollars.

Cette opération est historique à double titre, puisqu'il s'agit du premier hybride en dollars jamais émis par l'OCP et du premier instrument de ce type émis par un corporate africain sur les marchés internationaux, indique le groupe.

Elle marque une étape structurante dans la stratégie de financement du groupe et confirme une fois de plus sa reconnaissance auprès de la communauté des investisseurs institutionnels mondiaux.

Ladite opération a bénéficié d'une forte demande, avec un livre d'ordres 4.6x couvert et la participation de 176 investisseurs dans 23 pays. Les coupons ont été fixés à 6,74% pour la tranche callable en avril 2031, et à 7,37% pour la tranche callable en avril 2036.

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Arrangée par BNP Paribas, Citi et JP Morgan, l'opération confirme de nouveau la solidité du profil de crédit d'OCP et sa capacité à accéder aux marchés de capitaux internationaux dans des conditions compétitives, en dépit d'un contexte géopolitique incertain.

Cette émission hybride internationale s'inscrit dans une logique d'optimisation de la structure du capital. Elle permet à l'OCP de financer sa stratégie de croissance tout en maintenant ses ratios de levier aux niveaux Investment Grade, grâce au traitement favorable de l'instrument par les normes comptables IFRS (100% equity) et les agences de notation (50% equity credit chez Moody's et S&P).