Afrique: Un milliard de personnes visées - La Banque mondiale lance son offensive pour l'eau

Le Groupe de la Banque mondiale a lancé, récemment, une initiative mondiale visant à améliorer la sécurité hydrique au bénéfice d'un milliard de personnes d'ici 2030, et ce, en collaboration avec des banques multilatérales de développement et des institutions de financement du développement.

Baptisée « Water Forward » (Place à l'eau), cette initiative constituera une plateforme qui coordonnera les réformes des politiques publiques, les financements et les partenariats, afin d'oeuvrer au développement de services d'eau fiables et au renforcement des systèmes face aux sécheresses et aux inondations, soit autant de conditions essentielles à la création d'emplois, indique la BM.

L'eau est à la base de la santé, des systèmes alimentaires et de l'énergie, et quelque 1,7 milliard d'emplois dans le monde en dépendent. Dans de nombreux pays, l'absence de politiques claires, la faiblesse des cadres réglementaires et la fragilité financière des compagnies des eaux ont freiné les progrès et découragé les investissements dans ce secteur, a rappelé la même source.

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L'initiative Water Forward entend s'attaquer à ces difficultés, en aidant les pays en développement à mettre en place des systèmes hydriques plus solides et plus fiables, capables de stimuler la productivité, de soutenir les moyens de subsistance et d'attirer des investissements privés. Elle appuiera des réformes visant à renforcer les institutions, à améliorer les résultats financiers et à développer des projets prêts à recevoir des investissements.

Au coeur de l'initiative Water Forward figurent les « pactes nationaux pour l'eau », par lesquels les gouvernements définissent leurs priorités de réforme, s'engagent à renforcer leurs institutions et établissent des trajectoires d'investissement.

Les banques multilatérales de développement, les gouvernements, les fondations philanthropiques et les acteurs du secteur privé partenaires coordonnent leurs financements et leur expertise pour accélérer les investissements et la mise en oeuvre de projets qui permettront de développer à grande échelle l'accès à une eau fiable.

Le Groupe de la Banque mondiale a déclaré être engagée à améliorer la sécurité hydrique de 400 millions de personnes d'ici 2030. Grâce aux engagements supplémentaires de ses partenaires, Water Forward prévoit d'atteindre plus d'un milliard de personnes.

« L'eau est un pilier essentiel de l'activité économique. Lorsque les systèmes hydrauliques fonctionnent, l'agriculture se développe, les entreprises prospèrent et les villes attirent les investissements. Notre priorité est désormais d'aligner les réformes, le financement et les partenariats afin de fournir, à grande échelle, des services d'eau fiables », a souligné le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga.

Alors que plus de 1,2 milliard de jeunes feront leur entrée sur le marché du travail dans les pays en développement au cours des dix à quinze prochaines années, un accès fiable à l'eau sera déterminant. Des systèmes hydriques solides constituent le fondement d'économies en bonne santé, capables d'attirer les investissements privés et de créer des emplois.