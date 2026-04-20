Congo-Kinshasa: Au moins 23 millions d'enfants attendus à la vaccination contre la rougeole, la rubéole et la polio

Au moins 23 millions d'enfants sont attendus à la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite, prévue du 22 au 26 avril dans les 515 zones de santé de la République démocratique du Congo.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 16e édition de la Semaine africaine de la vaccination, qui cible les enfants âgés de 6 mois à 14 ans.

Lors d'un briefing de presse organisé vendredi 17 avril à Kinshasa, le directeur adjoint du Programme élargi de vaccination (PEV) a appelé à l'implication de toute la communauté, notamment des journalistes, des leaders d'opinion et des autorités locales, afin d'assurer la réussite de cette campagne vaccinale.

Le Dr Augustin Milabio a précisé que la campagne combinée rougeole-rubéole-polio se déroulera dans 11 provinces.

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Il s'agit du Kongo Central, de la ville-province de Kinshasa, du Kwango, du Kwilu, du Maï-Ndombe, de l'Équateur, de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi ainsi que de la Tshopo.

Pour la campagne polio, seuls les enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés, tandis que la campagne rougeole et rubéole cible les enfants de 6 mois à 14 ans.

« En dehors de ces 11 provinces, les autres provinces vaccineront uniquement contre la polio lors de la campagne de masse. Les 23 millions d'enfants que nous visons sont âgés de 6 mois à 14 ans. Pour permettre à un enfant de grandir en bonne santé et le protéger contre les maladies, la prévention est essentielle. Et la prévention chez l'enfant passe d'abord par la vaccination », a expliqué le Dr Augustin Milabio.

Il a également sollicité l'implication des autorités politico-administratives, des leaders religieux et des communicateurs pour atteindre un grand nombre de parents et de tuteurs d'enfants.

« Nous souhaitons vraiment que vous nous accompagniez dans ce processus afin d'atteindre une grande proportion des parents et des gardiens d'enfants », a-t-il ajouté.