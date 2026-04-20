Congo-Kinshasa: Négociations Gouvernement/M23 - La MONUSCO salue « les avancées enregistrées à Montreux »

Dans un communiqué publié dimanche le 19 avril 2026, la MONUSCO salue les progrès enregistrés à Montreux (Suisse) lors des pourparlers entre les représentants du Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et de l'Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 Mars (AFC/M23).

Réunies du 13 au 18 avril, les deux parties se sont engagées à garantir un accès « rapide, sûr et sans entrave » à l'aide humanitaire dans les zones occupées par la rébellion de l'AFC-M23 et la protection judiciaire. Ce résultat s'inscrit dans le cadre du processus de Doha, avec la facilitation du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine, et avec la Suisse comme pays hôte.

Libération de détenus

La MONUSCO encourage les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit.

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"Elle se réjouit aussi de leur engagement à préserver les moyens de subsistance et les infrastructures, afin de protéger les droits fondamentaux des populations et de faciliter le relèvement socio-économique", poursuit le communiqué.

Le document appelle le Gouvernement et la rébellion à concrétiser les mesures de rétablissement de la confiance, notamment la libération et l'échange de détenus.

Mécanisme de suivi

"La Mission, qui a pris part aux discussions comme observateur, réaffirme l'importance d'un mécanisme crédible, transparent et opérationnel de suivi et de vérification du cessez-le-feu, afin de contribuer à la réduction des violences", selon le communiqué.

Elle espère que ce mécanisme va contribuer à renforcer la protection des civils et à favoriser le rétablissement progressif de l'autorité de l'État dans l'Est de la RDC.

La Mission onusienne se dit par ailleurs prête à appuyer, "grâce à ses capacités logistiques et techniques", les premières missions de vérification du Mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu (MSVC/COVM).