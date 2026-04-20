Afrique: Sécurité - Julius Maada Bio à Dakar pour un forum stratégique décisif

Le Président de la République du Sénégal a accueilli, ce samedi après-midi à Dakar, son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, également Président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO.

Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre de la participation du chef de l'État sierra-léonais à la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui se tient dans la capitale sénégalaise. Considéré comme un rendez-vous majeur sur le continent, cet événement rassemble chaque année des dirigeants africains, des partenaires internationaux et des experts autour des questions de paix, de sécurité et de stabilité.

La présence de Julius Maada Bio à Dakar revêt une importance particulière dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, il joue un rôle central dans la coordination des réponses aux crises et dans la promotion du dialogue entre les États membres.

Au-delà de la dimension protocolaire, cette visite traduit également la volonté des pays ouest-africains de renforcer leur coopération face aux menaces communes, notamment le terrorisme, les conflits armés et les instabilités politiques.

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Le Forum de Dakar constitue ainsi une plateforme stratégique pour favoriser les échanges, partager les expériences et dégager des pistes d'action concrètes en vue de consolider la paix et la sécurité en Afrique.