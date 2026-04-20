Congo-Kinshasa: L'ONU salue des progrès lors de pourparlers entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23

L'ONU s'est félicitée dimanche des progrès enregistrés lors de pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et les rebelles du M23 afin de faciliter l'aide humanitaire et de libérer des prisonniers.

Dans un communiqué de presse, la Mission de paix des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, salue les progrès enregistrés à Montreux, en Suisse, lors des pourparlers tenus du 13 au 18 avril entre des représentants du gouvernement congolais et de l'Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 Mars (AFC/M23), dans le cadre du processus de Doha, avec la facilitation du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine.

La MONUSCO note avec satisfaction « les avancées vers la signature du Protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire » et encourage les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit qui sévit dans l'est de la RDC depuis des décennies.

En janvier 2025, le M23 a mené une offensive militaire, avec le soutien du Rwanda, s'emparant de pans entiers des provinces congolaises du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Depuis plusieurs mois, des initiatives diplomatiques s'efforcent de ramener la paix dans l'est de la RDC.

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Accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave

Dans son communiqué publié dimanche, la MONUSCO se félicite également des engagements pris par le gouvernement congolais et le M23 en faveur « d'un accès humanitaire rapide, sûr, durable et sans entrave » et se réjouit de leur engagement à préserver les moyens de subsistance et les infrastructures, afin de protéger les droits fondamentaux des populations et de faciliter le relèvement socio-économique.

La MONUSCO encourage les parties à mener à terme les mesures de rétablissement de la confiance, notamment la libération et l'échange de détenus, avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). La Mission se félicite également de la signature du Mémorandum d'entente entre les parties (le gouvernement de la RDC et l'AFC/M23) et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), permettant l'opérationnalisation du Mécanisme conjoint élargi de vérification Plus (MCVE+).

Vérifier le cessez-le-feu

La Mission, qui a pris part aux discussions comme observateur, réaffirme « l'importance d'un mécanisme crédible, transparent et opérationnel de suivi et de vérification du cessez-le-feu », afin de contribuer à la réduction des violences. Elle estime que ce mécanisme contribuera à renforcer la protection des civils et à favoriser le rétablissement progressif de l'autorité de l'État dans l'est de la RDC.

Conformément à son mandat, la MONUSCO se tient prête à appuyer, grâce à ses capacités logistiques et techniques, les premières missions de vérification du Mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu.

Selon l'ONU, le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de « conditions indispensables » soient réunies afin de permettre au mécanisme d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Ces conditions comprennent « la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien ».