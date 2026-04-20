Tanzanie: Le pays révoque des dizaines de licences minières reprochant aux entreprises d'être hors délai

20 Avril 2026
Radio France Internationale

En Tanzanie, le gouvernement révoque 40 licences minières. Selon le ministre des Mines, Anthony Mavunde, les entreprises concernées n'ont pas développé leurs concessions dans le délai imparti. Or ces licences inactives représentent un manque à gagner pour la Tanzanie qui veut tirer pleinement profit de la croissance du secteur minier.

Or, nickel, graphite ou encore pierres précieuses, ces dernières années, la Tanzanie a délivré des dizaines de milliers de licences minières. Mais aujourd'hui, le gouvernement accuse certaines entreprises de manquer de « sérieux », de bloquer des terrains, sans en exploiter les ressources.

Baptiste Rigaudeau, avocat spécialiste du secteur minier, nuance ce constat. « Les États, dans leur législation locale, vont mettre des délais entre l'obtention du permis et l'exploitation effective de la ressource. La Tanzanie c'est 18 mois. Or ce n'est pas toujours facile ou faisable pour une société en 18 mois d'obtenir assez de capital pour construire une mine. Pour une mine, on doit dépenser des centaines de millions de dollars ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais le gouvernement tanzanien durcit le ton car il estime que l'oisiveté de certaines entreprises « sape la croissance du secteur minier », un secteur qui rapporte, explique Baptiste Rigaudeau. « Le cours de l'or a explosé ses trois dernières années. Quand on voit la course en Afrique aux matériaux critiques pour la transition énergétique, les États voient que les gens viennent parce qu'ils sont intéressés à développer et à gagner de l'argent sur le développement des ressources. Donc légitimement les États veulent avoir leur part des revenus qui en découlent ».

Selon des médias tanzaniens, 43 autres licences sont aussi sur la sellette. Les entreprises concernées disposent de 30 jours pour se conformer aux exigences légales, sous peine de voir leurs autorisations révoquées.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.