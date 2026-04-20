Ile Maurice: Comité central du MMM - Vague de révocations au sein du parti

Les dirigeants du Mouvement militant mauricien (MMM) ont annoncé une série de révocations à l'issue d'une réunion du Comité central tenue le samedi 18 avril. Quatorze conseillers municipaux -- dont plusieurs conseillers élus lors des dernières élections municipales -- ont été exclus des instances du parti. Sur les 80 membres du Comité central, 16 ont été révoqués, tandis que 12 démissions ont été enregistrées. Cinq membres du Bureau politique ont également été révoqués.

L'annonce a été faite par Reza Uteem lors d'un point de presse : «Ces 14 conseillers municipaux n'ont pas eu la décence de démissionner akoz zot atase a zot post. Lor 80 manb Komite santral, nou finn resevwar 12 demisyon. Komite santral finn pran la desizion pou revok 16 dimoun pou zot konportman kont lintere du MMM ek swit a rekomandasyon zot rezional respektif. Lors d'une troisième motion votée à l'unanimité, la décision a été prise de révoquer cinq membres du Bureau politique.»

Liste des conseillers municipaux révoqués

Port-Louis

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Ward 1 : Mootoosamy Hamavadee Ambal

Ward 6 : Kevin Drack

Ward 8 : Olivier Laval Jean Hugues.

Beau-Bassin / Rose-Hill

Ward 1 : Jayakrishna Mevin Miniandee, Iqbal Calcateea

Ward 2 : Gabriella Batour

Ward 3 : Kheshaw Jhummun Kumar, Mardaymootoo Ramsamy.

Curepipe

Ward 1 : Gireesh Gendah, Ketty Jessica Charles-Jhoomuck

Ward 2 : Mary Anne Philips.

Quatre-Bornes

Ward 1 : Gael Étienne

Ward 2 : Navisen Manikon

Ward 3 : Pierre Arielle Bellerose.

Sur les 54 conseillers municipaux élus sous la bannière du MMM, 14 ont ainsi été révoqués.

Membres du Comité central révoqués

Circonscription n°7 : Giovanni Mamode, Anusha Emrith, Leena Pentiah, Marie-Claire Lagesse, Oodye Lochun

Circonscription n°8 : Parmessur Ramloll

Circonscription n°11 : Sailesh Boodhun, Perry Brune

Circonscription n°12 : Kishore Pertab

Circonscription n°14 : Critanand Atmah

Circonscription n°15 : Frédéric Curé

Circonscription n°17 : Giovanni Catherine

Circonscription n°18 : Jenny Pounusami

Circonscription n°19 : Keshaw Jhummun, Shalinee Jhummun, Iqbal Calcateea.

Bureau politique : cinq révocations

🟣 Frédéric Curé

🟣 Parmessur Ramloll

🟣 Keshaw Jhummun

🟣 Giovanni Catherine

🟣 Sailesh Boodhun

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Rajesh Bhagwan justifie les sanctions

Le secrétaire du MMM a défendu les décisions du Comité central, évoquant un manque de loyauté de certains membres. Concernant des cas spécifiques, notamment des nominations diplomatiques, il a précisé que certaines personnes «ne figuraient dans aucune instance du MMM» et n'avaient pas exprimé le souhait de démissionner. Il a par ailleurs indiqué qu'une rencontre avec le Premier ministre devrait avoir lieu prochainement afin de discuter du poste de «Deputy Prime Minister», et a évoqué la démission de la «junior ministre» Joanna Bérenger. Sur un éventuel retour de Franco Quirin, il a parlé d'«une amitié retrouvée».