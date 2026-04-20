Sénégal: Ici on forme et façonne les futurs leaders

19 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Khaliloullah Ndiaye

Appelée à former les futurs leaders et meneurs d'hommes, l'École d'application, de perfectionnement de l'infanterie (Eapi) est un maillon fort dans le dispositif militaire sénégalais.

L'Ecole d'application, de perfectionnement de l'infanterie (Eapi), anciennement appelée École d'application de l'infanterie (Eai), est un établissement d'enseignement militaire supérieur.

Aux ordres du colonel Mathieu Diogoye Sène, elle a pour « vocation d'assurer le perfectionnement d'officiers d'active qui doivent être à la tête d'une unité de combat ».

Conçu, au début, en une Division des armes de mêlée dès 1984, l'établissement a reçu, en 1985, son premier stage d'application. L'année suivante, elle change d'appellation en devenant une Division d'application de l'infanterie et s'ouvre, en 1987, aux pays amis alors que le décret de l'Eai est signé le 31 janvier 1991.

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De sa naissance à l'année 2000, l'Eai a été 100 % sénégalais avant la signature, le 6 octobre 2000, d'une Convention avec la France et l'arrivée des premiers stagiaires de pays amis. Ces derniers ont, depuis lors, envoyé des stagiaires constitués de chefs de section d'infanterie et des officiers faisant le cours des capitaines, selon le colonel Sène.

« Auparavant, l'Eai ne recevait que des produits de l'infanterie. La formation est au centre de nos activités. Ainsi, nous organisions un Cours d'application de chefs de section d'infanterie (Cacsi), un Cours d'application des chefs de peloton blindé (Cacpb) et un Cours de formation des futurs commandants d'unité (Cfci) », explique le colonel commandant d'École dans son poste de commandement quasi neuf.

Devenu également une école de perfectionnement, l'établissement « forme au coeur du métier des officiers, qu'ils soient de l'Infanterie, de la Cavalerie, du Génie ». Il devrait recevoir bientôt des officiers de l'Artillerie.

La durée de formation du Cacsi et du Cacpb est de 42 semaines, soit 10 mois, selon le colonel Faye. Et d'un peu plus de quatre mois pour le Cfci.

Premier stagiaire féminin sénégalais

Le Cours d'application de chefs de section d'infanterie accueille présentement 60 stagiaires, tandis que les deux autres en reçoivent, chacun, 20. Les stagiaires proviennent de 28 pays africains.

L'Eapi a formé, de 1985 à 2000, 2072 officiers. Et depuis l'année 2000, 1611 officiers, dont 698 Sénégalais et 913 étrangers.

Cette année, l'École compte dans ses rangs le premier stagiaire féminin sénégalais. Elle est vue comme une pionnière et devra certainement marquer l'histoire.

Différents modules sont au programme des stagiaires. Le premier est la formation au commandement et à l'exercice de l'autorité. Les stagiaires sont également formés, entre autres, à la mission opération, tactique, combat et techniques d'expression, constituant, selon le commandant le plus gros volume horaire.

Ces différentes formations sont complétées par des séries de conférences.

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