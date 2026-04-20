Congo-Kinshasa: La RDC et la Turquie décident de majorer le volume de leurs échanges de 200 millions à 500 millions USD

Lors du 5è Forum diplomatique d'Antalya organisé samedi 18 avril 2026 à Antalya (Turquie), les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et turc, Recep Tayyip Erdoğan, ont convenu de relever le volume des échanges bilatéraux de 200 millions USD actuellement à moyen terme à 500 millions de dollars américains.

Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur détermination à relancer la commission mixte RDC-Turquie, prévue cette année à Kinshasa.

Ils ont eu des discussions sur les grandes priorités du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie.

De Kinshasa à Ankara

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La Turquie et la RDC entretiennent d'excellentes relations diplomatiques.

Les deux pays avaient conclu sept accords, dimanche 20 février 2022 à Kinshasa.

Ces accords portent notamment sur « la sécurité, les infrastructures, la santé, le transport », avait indiqué le chef de l'Etat congolais, saluant une « coopération gagnant-gagnant ».

« Nous avons presque doublé notre volume d'échanges bilatéraux, qui était de 36,5 millions de dollars en 2018 avant la pandémie. Nous avançons décidément vers notre objectif commercial de 250 millions de dollars », avait renchéri son homologue turc.