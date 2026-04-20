Afrique: Zita Oligui Nguema élevée au rang de Docteur Honoris Causa

Le moment est solennel et l'événement riche en émotions. Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, a été élevée au rang de Docteur Honoris Causa. C'était ce vendredi 17 avril 2026, en marge du lancement de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD).

Elle a été distinguée en présence du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le titre de Docteur Honoris Causa lui a été décerné par le Conseil Africain et Franco-Arabe pour les Grades. Cette distinction vient saluer son engagement humaniste et son action constante en faveur des femmes et des populations vulnérables.

Du titre de Docteur Honoris Causa

Le titre de Docteur Honoris Causa, du latin « pour l'honneur », est une distinction honorifique prestigieuse décernée par des universités à des personnalités éminentes, souvent étrangères, pour leur contribution exceptionnelle dans les domaines scientifique, culturel, artistique ou social.

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Au regard de cette définition, la Première Dame s'inscrit pleinement dans ce cercle en œuvrant au quotidien pour le social et en apportant un soutien concret aux couches les plus vulnérables.

Il faut rappeler que cette distinction a été remise en marge du lancement de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD). L'événement a réuni plusieurs Premières Dames africaines, notamment celles d'Angola, du Burundi, de Centrafrique, de Sao Tomé-et-Principe, du Sénégal et de Sierra Leone.