Ile Maurice: Le MMM fait le ménage

Il est 13 h 30. Devant la salle de la mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill, hier, pas de partisans, pas de drapeaux, pas d'effervescence. À peine quelques journalistes qui attendent, dans un silence qui tranche avec l'agitation des derniers mois. À l'intérieur, l'ambiance confirme ce que la façade laissait pressentir : 20 représentants régionaux, ministres et députés affichent un air sérieux, presque studieux. Comme si le temps des turbulences était révolu et qu'il était désormais temps de se mettre au travail.

Le Comité central du Mouvement militant mauricien (MMM) se réunissait pour la première fois depuis l'Assemblée des délégués, qui avait acté la décision de rester au gouvernement. Pas de nouveau leader à l'horizon - du moins pas encore. Mais un parti qui, méthodiquement, a entrepris de faire le ménage. La question dans tous les esprits: un nouveau leader sera-t-il nommé prochainement ?

La réponse, prudente, est venue du président du parti, Reza Uteem : la question n'a pas encore été abordée, la décision appartenant au Comité central, après discussion au Bureau politique. En attendant, le MMM fonctionne en direction collégiale. «Avant 1986, le MMM n'avait pas de leader», a tenu à rappeler le secrétaire général, Rajesh Bhagwan. La priorité, c'est l'organisation interne. Trois motions, votées à l'unanimité, ont rythmé la séance de questions-réponses avec la presse, après la réunion du comité central.

La première concerne les élus municipaux. Le comité central a jugé inacceptable que des conseillers et maires élus sous la bannière MMM n'aient pas démissionné après avoir choisi de suivre Paul Bérenger. La raison implicite : «Conserver leurs salaires et avantages.» Sur 54 élus, 14 ont été révoqués.

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La deuxième concerne le comité central. Sur 90 membres - dont 64 votants - 12 ont démissionné cette semaine. Le comité en a révoqué 16 autres.

La troisième concerne le bureau politique. Sur 35membres élus et cooptés, sept lettres de démission ont déjà été reçues. Cinq membres ont été révoqués. Au-delà des chiffres, le Comité central a dénoncé le «double jeu» de ceux ayant choisi de partir avec Paul Bérenger: ils n'auraient pas démissionné du MMM, tout en menant une «campagne infecte» contre le parti.

À une question d'un confrère, Rajesh Bhagwan a apporté des précisions sur le dossier Mare-Chicose, qui revient dans l'actualité. Il a qualifié «d'opportunisme politique» les commentaires de son ancienne junior minister et collègue de parti, Joanna Bérenger, sur sa page Facebook. Il a rappelé que ce contrat, chiffré en milliards, avait été signé sous l'ancien gouvernement, évoquant une dizaine d'incidents répertoriés depuis le début de l'année et des tensions récentes entre l'opérateur et les camionneurs.