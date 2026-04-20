Ile Maurice: Quand la tech peut prendre le volant

Quatre professionnels de la tech, une pipeline entièrement automatisée et 90 secondes pour faire réfléchir un conducteur avant qu'il ne décroche son téléphone. L'équipe Maurisafe Drive de l'université de Maurice a remporté le premier prix du concours AI in Motion 2026, organisé par le ministère des Technologies de l'information en collaboration avec la Mauritius Digital Promotion Agency et la Mauritius Film Development Corporation (MFDC), dont la remise des prix a eu lieu lors de la cérémonie de lancement de la Stratégie nationale de l'intelligence artificielle (IA), le 9 avril.

Le concours invitait des équipes d'étudiants du tertiaire à produire des vidéos de 90 secondes sur la sécurité routière en utilisant principalement des outils d'IA. L'idée : prouver que l'IA peut être mise au service d'un message social concret sur l'un des sujets les plus urgents du pays. À Maurice, 134 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2024 selon Statistics Mauritius. C'est ce chiffre que l'équipe Maurisafe Drive a choisi de mettre au centre de son film, refusant l'abstraction au profit de la réalité brute.

Leur court-métrage s'appelle One Glance. Le titre est sobre mais le message ne l'est pas. En 90 secondes, le film plonge le spectateur dans le monologue intérieur d'un conducteur au moment précis où une notification WhatsApp s'allume sur son écran. «Nous permettons au conducteur d'entendre sa propre conscience, rendant le danger plus tangible que jamais», explique Kushul Soomaree, 31 ans, Senior Software Engineer chez Dayforce Ltd et team lead du groupe.

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Ce qui distingue One Glance des autres approches de sensibilisation, c'est d'abord son ancrage local. Le film se déroule à l'Ébène Cybercity dans un décor que tout Mauricien reconnaît. Mais c'est surtout la dimension linguistique qui a demandé le plus de travail. L'équipe est la seule du concours à avoir conçu une voix IA sur mesure pour le Kreol Morisien. «Aucun modèle n'existe nativement pour le kreol», explique Kushul Soomaree. «Nous avons dû éduquer l'IA via des techniques de prompting émotionnel pour obtenir un ton grave et solennel, loin des voix robotiques habituelles.» Le pari est assumé : un message sur la sécurité routière qui ne parle pas dans la langue du quotidien perd la moitié de sa force.

Le film intègre également un concept scientifique au coeur de son propos : la «cécité de 5 secondes», soit le temps moyen passé les yeux sur un écran lors de l'envoi d'un SMS. À 60 km/h, ces cinq secondes correspondent à la longueur d'un terrain de football parcouru les yeux fermés. L'équipe traduit ce concept visuellement, transformant une statistique froide en image qui reste.

Techniquement, la production repose sur une pipeline entièrement piloté par l'IA. L'équipe a utilisé Claude Code pour orchestrer des scripts Python et Veo 3 pour la génération des scènes, et a produit une vidéo finale en 4K à 30 images par seconde. Script trilingue, bande-son orchestrale, cohérence visuelle du personnage principal sur l'ensemble des plans : chaque élément a été généré et contrôlé par l'IA. «L'IA a été notre directrice de production pour les cinq piliers : script, image, mouvement, voix et musique», résume Kushul Soomaree.

Pour Tashil Rye Moorateeah, Technical Manager chez Lucrin Mauritius et membre de l'équipe, le premier prix n'est qu'un point de départ. «Maurisafe Drive dépasse désormais le cadre académique pour devenir une mission sociale. Ce film prouve que nous maîtrisons la technologie ; notre but est maintenant de développer des outils de prévention intelligents pour réduire durablement ce que nous appelons la Silent Pandemic sur nos routes.»

Le palmarès d'«AI in Motion 2026»

Au total, cinq projets ont été récompensés lors de la cérémonie du 9 avril, sur un thème commun : convaincre, en 90 secondes et avec l'aide de l'IA, de poser son téléphone au volant. La deuxième place est revenue à Your Road Friend, fruit d'une collaboration entre l'université de Maurice et Polytechnics Mauritius, repartie avec Rs 40 000. La troisième, Evolution, issue de Polytechnics Mauritius, a décroché Rs 30 000. Pixel Drive de l'Academy of Design and Innovation et DriveWise, également de Polytechnics Mauritius, ont complété le tableau avec respectivement Rs 20 000 et Rs 10 000.

Au-delà des prix en espèces, Accenture a offert des tablettes à l'équipe gagnante et organisera un atelier IA pour l'ensemble des lauréats. La MFDC, de son côté, ouvre ses masterclasses de production cinématographique à tous les primés, une façon de prolonger l'aventure au-delà du concours.