Ile Maurice: La Réserve François Leguat lauréate du Laurier d'Or 2026

La Réserve François Leguat à Anse-Quitor, Rodrigues, a été honorée du Laurier d'Or du tourisme international par la Fédération internationale du tourisme. Ce prix, institué en 1967 par Charles de Gaulle, récompense l'excellence dans le secteur du tourisme selon des critères stricts tels que la qualité du service, le dynamisme et l'efficacité, évalués par des audits anonymes.

La réserve est reconnue pour son parc de tortues géantes et son engagement envers la conservation du patrimoine naturel. Elle abrite des espèces comme la tortue géante d'Aldabra et la tortue radiée, faisant office d'analogues écologiques des tortues disparues de Rodrigues. En plus des tortues, le site protège des oiseaux et des reptiles endémiques ainsi que des arbres indigènes replantés, témoignant d'une restauration écologique réussie.

La réserve abrite également neuf grottes, dont la plus belle est la Grande caverne, qui porte bien son nom. Soigneusement aménagée pour les visiteurs, elle propose des passerelles surélevées, des accès par escaliers et un éclairage écologique qui met en valeur ses formations tout en préservant son environnement naturel. C'est la seule grotte aménagée et électrifiée du sud-ouest de l'océan Indien, conforme aux normes internationales et conçue avec les conseils d'un expert australien en spéléologie.

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Il en résulte une expérience sûre et accessible qui concilie plaisir du public et préservation de l'environnement.

Pour Aurèle André, directeur de la réserve, «ce Laurier d'Or récompense des années d'efforts collectifs et encourage la poursuite de pratiques exemplaires en matière de gestion et de développement durable». Cette récompense valorise non seulement l'excellence touristique du site, mais surtout son rôle durable dans la préservation de la biodiversité et l'éducation environnementale à Rodrigues.