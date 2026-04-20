Ile Maurice: Une importante culture de cannabis mise au jour

Une opération menée le vendredi 18 avril par une équipe de la Special Patrol a conduit à une importante découverte à Pointe-auxSables, où une habitation servait de base à une activité présumée de culture et de préparation de cannabis. Lors d'une perquisition du domicile de Youssef Abdallah Asgarally, 38 ans, entrepreneur résidant à Prison Road, l'Anti-Drug and Smuggling Unit de la Western Division a mis au jour une installation sophistiquée dissimulée dans un conteneur transformé en serre clandestine. Cette structure servait à la culture intensive de plants de cannabis dans des conditions contrôlées.

Les autorités ont saisi au total 41 plants de cannabis, mesurant entre 20 cm et 150 cm, pour un poids global de 21kilos, différentes quantités de matière végétale et 14 graines de cannabis, confirmant l'existence d'un processus de reproduction et de production sur place. L'installation comprenait également divers équipements techniques : une structure métallique recouverte d'un matériau de type trampoline, plusieurs minuteurs, des rallonges électriques, un ventilateur portable, des lampes LED avec ballasts, une pompe à eau ainsi qu'un système de ventilation équipé d'un filtre à air.

L'ensemble de ces dispositifs démontre une organisation structurée, visant à optimiser la croissance des plants dans un environnement contrôlé. Selon les autorités, ces éléments laissent présumer une activité de culture à des fins de distribution. Le suspect a été immédiatement arrêté et placé en détention sur ordre du haut responsable de police, en attendant sa comparution devant le tribunal du week-end. Il fait désormais face à plusieurs accusations, notamment de trafic de drogue avec circonstances aggravantes.