Afrique: Cheikh Tidiane Dièye à propos de l'eau - « L'Afrique doit faire de l'eau une priorité stratégique ou risquer un retard durable »

En déplacement à Washington, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a porté la voix de l'Afrique en faveur d'un renforcement des investissements dans le secteur de l'eau, érigé en priorité stratégique du développement durable.

Cette intervention s'est tenue en marge des Assemblées de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International. Le ministre de l'hydraulique participait à une rencontre de haut niveau intitulée « Unlocking Capital for Africa's Water Security and Sanitation », organisée par l'AUDA-NEPAD.

Dans un contexte marqué par l'intensification des effets du changement climatique et les difficultés persistantes d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a salué la qualité des échanges tout en appelant à un changement d'échelle dans la mobilisation des financements. Il a insisté sur l'urgence de doter le continent de mécanismes innovants capables de soutenir des projets structurants et durables.

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A travers sa voix, le Sénégal a profité de cette tribune pour présenter les avancées de son « Compact Eau », un programme ambitieux reposant sur des réformes structurelles, des investissements ciblés et une ouverture accrue aux partenariats public-privé. L'objectif est de renforcer la résilience des systèmes d'eau et d'assainissement, tout en accélérant l'accès des populations à ces services essentiels.

Par ailleurs, en sa qualité de président du Conseil des Ministres africains de l'eau, le ministre a exhorté les pays africains à traduire les engagements continentaux, notamment la Vision africaine de l'eau et l'Agenda 2063, en projets concrets, viables et à fort impact socio-économique.

Il a également mis en avant la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026, coorganisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis, comme une opportunité majeure pour mobiliser davantage de ressources et accélérer les progrès vers l'atteinte de l'Objectif de développement durable n°6, relatif à l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030.

À travers cette prise de parole, Me Dieye réaffirme son ambition du Sénégal de faire de l'eau un levier central de développement durable et de résilience, non seulement à l'échelle nationale, mais également pour l'ensemble du continent africain.