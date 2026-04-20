Sénégal: Maroc - Dakar sur le point de demander une grâce royale après la condamnation de supporters sénégalais

La partie sénégalaise s'organise après la libération, samedi 18 avril, au Maroc, de 3 supporters condamnés pour des violences le soir de la finale de la CAN, le 18 janvier dernier. Un protocole a été enclenché pour permettre leur retour à Dakar sous peu. En parallèle, une demande de grâce doit être déposée au cabinet royal marocain cette semaine. Elle concerne le cas des 15 autres supporters sénégalais, toujours détenus. Ces derniers ont écopé de peines de 6 mois à 1 an de prison.

Les supporters du Sénégal libérés par les autorités du Maroc ne pourront rallier Dakar qu'une fois le feu vert donné par des psychologues sénégalais dépêchés spécialement à Rabat pour les assister. Ce protocole a été exigé par leurs avocats, puis validé par la fédération sénégalaise de football (FSF) et le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur.

C'est un sas de décompression nécessaire explique à RFI Maître Patrick Kabou. S'il juge les conditions de détention de ses clients correctes, l'avocat de la défense estime que ces poursuites sont arbitraires et qu'il faut surmonter cet épisode.

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Pour rappel, ces supporters étaient poursuivis pour des violences contre les forces de l'ordre marocaines, dégradation d'équipements sportifs, invasion de pelouse et jets de projectiles.

En parallèle, alors que 15 sénégalais restent détenus à Rabat, deux demandes de grâce doivent être déposées au cabinet royal marocain « cette semaine » poursuit notre source. L'une par le pool d'avocats des supporters, l'autre par la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Dans ce document d'une quinzaine de pages, la défense pointe un manque de preuves à l'origine des poursuites et insiste sur les liens fraternels qui unissent Dakar et Rabat.

Vendredi 17 avril, à la veille de la libération des trois supporters, le ministre sénégalais des Affaires étrangères Cheikh Niang avait regretté un moment « douloureux » pour la relation sénégalo-marocaine et promis d'intensifier les efforts diplomatiques dans ce dossier.