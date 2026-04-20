Sénégal: Le MONEP en première ligne pour sauver les résultats

L'académie de Ziguinchor qui s'inquiète de la baisse des performances scolaires surtout au niveau du Bac n'a longtemps pas été citée parmi les références du pays. Pour y remédier, enseignants, inspecteurs et chefs d'établissement se sont réunis ce samedi 18 avril, autour d'un forum pour lancer un vaste diagnostic pour comprendre les causes de ce recul et proposer des solutions concrètes.

ZIGUINCHOR - La section départementale du Mouvement des enseignants patriotes (Monep), en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a tenu ce samedi un forum régional consacré à la baisse du niveau scolaire dans l'académie de Ziguinchor. La rencontre, organisée à l'Université Assane Seck, portait sur l'amélioration des résultats aux examens nationaux, notamment le Bac, le BFEM et le CFEE.

Face aux contre-performances répétées, les acteurs du système éducatif ont voulu ouvrir un débat sans détour. Présidents de gouvernements scolaires, directeurs d'école, principaux, proviseurs et inspecteurs ont répondu présents pour tenter de trouver des réponses durables. Pour Moussa Mané, président de la commission scientifique du Monep départemental, cette initiative est née d'un constat alarmant.

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« Depuis plusieurs années, les résultats scolaires connaissent une baisse inquiétante dans l'académie, particulièrement au Baccalauréat. Il était nécessaire de réunir tous les acteurs afin d'analyser sérieusement la situation et de poser un diagnostic clair », a-t-il fait savoir. L'enseignant patriote souligne d'ailleurs un paradoxe qui interpelle plus d'un observateur. « Les performances sont satisfaisantes à l'entrée en sixième et au BFEM.

Mais au niveau du Bac, les résultats chutent. Il faut comprendre pourquoi cette rupture existe dans le parcours scolaire de beaucoup d'élèves », a regretté M. Mané.

Même analyse chez Halphousseyni Gassama, inspecteur de l'éducation à la retraite. « Depuis près de dix ans, les résultats évoluent en dents de scie. Au CFEE et au BFEM, Ziguinchor figure souvent parmi les meilleures académies du Sénégal, avec des taux compris entre 70 et 88 % », s'est-il réjoui. Mais dès l'examen du Baccalauréat, le constat change brutalement.

« Les taux de réussite restent faibles. Hormis une seule année récente où nous avons frôlé la barre des 51 % , l'académie se situe généralement sous les 48 %. Ce problème mérite une analyse profonde, car la seule crise casamançaise ne peut pas tout expliquer », a diagnostiqué M. Gassama. Au terme des travaux, un document scientifique contenant des recommandations devrait être remis à l'État et aux collectivités territoriales. Objectif affiché : stopper l'érosion des résultats et redonner à Ziguinchor sa place parmi les locomotives de l'école sénégalaise.