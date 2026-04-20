Sénégal: Une éducation transformative et inclusive au coeur d'un colloque international

La faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (Fastef) a abrite depuis hier jeudi un colloque international sur le thème : « Contraintes socio-économiques, innovations pédagogiques et métamorphoses des espaces de formation : vers une éducation transformative et inclusive ». Ce colloque est organisé par le département de psychopédagogie de la Fastef.

Ce colloque organisé dans l'amphithéâtre Kocc Barma Fall de la Fastef a mobilisé plusieurs d'éminents professeurs, enseignants-chercheurs, praticiens du Sénégal ; mais également des intellectuels venus de Bordeaux, Paris, d'Allemagne. L'Afrique de l'ouest a été aussi bien représentée par le Niger, le Burkina Faso, le Mali.

Pendant deux jours (jeudi 16- vendredi 17 avril), ces éminents intellectuels vont échanger sur la thématique : « contraintes socioéconomiques, innovations pédagogiques, et métamorphoses des espaces de formation : vers une éducation transformative et inclusive ».

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Pour Emanuel Magou Faye, chef de département de psychologie à la Fastef et président du comité d'organisation de la rencontre, « ce colloque constitue un espace de rencontre qui réunit des universités qui sont entrain de de construire un cadre de coopération ». Le professeur Faye a aussi rappelé que ce colloque intervient dans un contexte où, l'éducation au Sénégal s'inscrit dans une double perspective de transformation du monde et des sociétés humaines.

C'est pour quoi dit-il « il va s'agir de promouvoir une large politique d'inclusion en terme d'éducation. Il s'agira de transformer les formes d'apprentissage mais aussi revoir la formation des enseignants et les concepteurs de l'éducation en général.

A en croire le professeur Emanuel Magou Faye, la Fastef a érigé l'inclusion comme une des préoccupations de la Fastef. A ce titre il indique que le département de psychologie travaille depuis quelques années à accorder une importance capitale à l'inclusion, comme en atteste la finalisation des certificats en inclusion. Dans le même sillage, le professeur Faye a fait savoir que l'usage des outils informatiques est renforcé de même l'intelligence artificielle « puis que ces outils donnent beaucoup d'opportunités. Nous avons 2000 enseignants formés en présentiel et environs 4.500 formés à distance.

La prise en charge de cette demande en formation est rendue possible grâce à l'utilisation des nouvelles technologies » soutient le professeur Faye.

Il précise par ailleurs la Fastef s'inscrit dans la politique du Sénégal car, dit-il « la transformation, la souveraineté économique passent par une éducation construite sur des bases, des valeurs qui sont nôtres, mais également une école qui nous ouvre au reste du monde ».

Venu présider la cérémonie officielle d'ouverture, le professeur Oumar Thiam, directeur des études et de la coopération au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a salué la pertinence de la thématique qui, selon lui est d'une actualité brulante. « La thématique est une dynamique transformatrice vers un enseignement d'inclusion et d'innovations et la rencontre va permettre de revoir les contraintes, les forces et les faiblesses de la formation aussi bien au Sénégal que dans les autres pays.

Les recommandations qui seront issues de ce colloque seront remises aux autorités pour s'en approprier et aller vers leur mise en oeuvre.