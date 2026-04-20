Sénégal: Diamaguène Sicap Mbao - Un homme arrêté pour chantage sexuel sur sa tante par alliance

La Police nationale du Sénégal a annoncé l'interpellation d'un individu pour des faits de collecte illicite de données à caractère pornographique, de chantage sexuel et de menaces de diffusion d'images obscènes. L'arrestation a été effectuée par le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao.

Selon les informations communiquées, la victime n'est autre que la tante par alliance du mis en cause. Les faits se sont déroulés sur une période de six mois, dans un village de la région de Matam, où les deux protagonistes partageaient le même domicile. Profitant de cette proximité, le suspect aurait filmé à l'insu de la victime des images compromettantes dans la salle de bain.

En possession de ces vidéos, il aurait ensuite utilisé un numéro de téléphone anonyme pour exercer un chantage via WhatsApp. Il exigeait des relations sexuelles, menaçant de diffuser les images sur les réseaux sociaux ou de les transmettre à l'époux de la victime, établi en France, en cas de refus.

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L'enquête a connu un tournant décisif grâce à un transfert de crédit téléphonique de 500 F CFA effectué par la victime vers le numéro utilisé pour le harcèlement. Cette opération a permis d'identifier le suspect, qui s'est révélé être son propre neveu par alliance.

Profitant du déplacement de ce dernier à Fass Mbao dans le cadre d'une recherche d'emploi, la victime a déposé plainte. Les éléments de la Brigade de recherches ont rapidement procédé à son interpellation. La fouille de son téléphone portable a permis de mettre au jour des éléments jugés accablants, conduisant le suspect à passer aux aveux.

Placée en garde à vue, la personne interpellée est poursuivie pour collecte illicite de données à caractère pornographique, chantage sexuel et menaces de diffusion d'images obscènes.