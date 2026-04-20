Sénégal: Combat Eumeu Sène-Ada Fass - Duel de générations et choc de styles à l'Arène nationale

Dakar — Le combat de lutte avec frappe opposant Mamadou Ngom, alias Eumeu Sène (écurie Tay Shinger), à Adama Pereira, dit Ada Fass (Fass-Benno), prévu cet après-midi à l'Arène nationale de Dakar, s'annonce comme un affrontement majeur entre puissance et maîtrise, mettant aux prises l'expérience d'un vétéran aguerri et la fougue d'un jeune lutteur en pleine ascension.

Organisé par Gaston Productions, ce duel entre deux générations de champions est placé sous le parrainage du Dr Alioune Sarr, ancien président du Comité national de gestion de la lutte (CNG).

Figure emblématique de Pikine, Eumeu Sène s'appuie sur un riche parcours construit face aux ténors de la discipline. Vainqueur de Balla Gaye 2 en 2015, il accède au titre de roi des arènes le 28 juillet 2018 en dominant Bombardier, avant d'être détrôné un an plus tard, le 28 juillet 2019, par Modou Lô, qui s'impose par KO technique au stade Léopold Sédar Senghor. Le 27 mars 2022, il signe un nouveau succès de prestige face à Bombardier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fort de 13 victoires en carrière, l'ancien pensionnaire de l'écurie Bul Faalé de Tyson (2004-2011) a inscrit à son tableau de chasse des adversaires de renom tels que Balla Gaye 2 (à deux reprises), Gris Bordeaux, Lac de Guiers 2, entre autres. Malgré quelques revers face à des lutteurs comme Modou Lô ou Tapha Tine, il demeure une référence de sa génération.

À 47 ans, Eumeu Sène continue d'impressionner par sa condition physique et sa lecture tactique du combat. Battu récemment par Franc (Émile François Gomis), il aborde cette affiche avec l'ambition de se relancer dans la course au sommet.

"C'est un combat que je prends très au sérieux. Je suis prêt à tous les niveaux pour le battre", a-t-il déclaré jeudi lors de son open press, promettant de renouer avec son style offensif des débuts.

En face, Ada Fass, surnommé "Borom Ndakarou" (le prince de Dakar), incarne la nouvelle vague montante. Âgé de 28 ans, le lutteur de Fass-Benno, professionnel depuis 2017, affiche un bilan de 13 victoires pour quatre défaites et s'est rapidement imposé comme l'un des espoirs les plus en vue de l'arène.

Porté par une popularité croissante, il se dit prêt à relever le défi : "Je sais que j'ai un grand combat. Je l'aborde avec courage et détermination", a-t-il confié, assurant n'avoir jamais été véritablement dominé.

Vainqueur de Liss Ndiago en juillet 2025, Ada Fass ambitionne de confirmer son statut de prétendant sérieux aux grandes affiches. Ses revers face à des lutteurs expérimentés comme Lac de Guiers 2 ou Zoss ont toutefois révélé des marges de progression, notamment dans la gestion stratégique des combats.

Doté d'un style explosif basé sur la rapidité et l'engagement physique, il devra composer avec l'expérience et la lucidité d'Eumeu Sène dans un duel qui s'annonce indécis.

Au-delà de l'enjeu sportif, ce combat cristallise un possible passage de témoin entre une génération de lutteurs confirmés et une nouvelle élite déterminée à s'imposer dans l'arène.

L'événement suscite déjà un vif engouement, aussi bien dans les quartiers populaires que sur les plateaux médiatiques, confirmant l'intérêt toujours soutenu des Sénégalais pour la lutte avec frappe, discipline phare du sport national.