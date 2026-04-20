Sénégal: Thiès - Des acteurs prônent la valorisation des produits locaux pour transformer le tourisme sénégalais

Thiès — La promotion du tourisme à travers la valorisation des produits locaux, a été au menu d'un panel regroupant, samedi à Thiès, des acteurs du secteur touristique.

"Toutes les grandes destinations touristiques mettent toujours en avant leurs produits locaux, pour attirer les touristes", a relevé Doudou Gnagna Diop, président du conseil d'administration de la Société d'aménagement de la Petite Côte (SAPCO).

Il figurait parmi les panélistes qui se sont retrouvés ce weekend dans la capitale du rail autour de la thématique "Produits locaux et tourisme".

Selon lui, l'un des aspects qui motivent les déplacements des touristes, est la découverte de produits locaux spécifiques.

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"Le Sénégal doit s'engager dans la promotion du tourisme [à travers] nos produits locaux, en changeant de paradigme par la considération des spécificités des différentes localités", a préconisé M. Diop.

Il estime que le ministère, les services et les acteurs en charge du secteur touristique doivent mettre le focus sur les spécificités des populations en termes de culture, de musique, de production artistique, de cuisine. "C'est ce que les touristes recherchent chez nous", a souligné le responsable.

"Si nous voulons vendre la destination de nos localités comme Koussanar, Taïba, par exemple, sans montrer ce qui fait la spécificité de ces localités, ce qui fait la fierté de leurs populations, ce tourisme ne pourra pas perdurer", a prévenu M. Diop.

"Il faut valoriser nos produits locaux pour en faire un facteur d'attraction touristique", a indiqué dans le même sillage, Julie Cissé, directrice de l'ONG GIPS/WAR, qui participait aussi au panel.

Pour l'actrice de développement, le tourisme est étroitement lié aux produits locaux transformés pour la consommation.

Elle voit une articulation parfaite entre la promotion du tourisme et la valorisation de nos produits destinés à la consommation locale.