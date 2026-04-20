Sénégal: Coupe de la Ligue dames - La finale opposera l'ASCVD au DUC

Dakar — Les équipes féminines de basket de l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) et du Dakar Université Club (DUC) seront opposées pour un remake de la finale de la Coupe de la Ligue, à l'issue des demi-finales disputées samedi au stadium Marius-Ndiaye.

L'ASC Ville de Dakar, tenante du titre, a sorti la Jeanne d'Arc (JA) sur le score de 58 points à 50.

Dans l'autre demi-finale, les universitaires, finalistes de la dernière édition, ont dominé les joueuses de Guédiawaye Basket Académie par 53 points à 46.

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La Ligue de Dakar de basket-ball (LDBB) avait annoncé la tenue, ce samedi, des demi-finales de plusieurs compétitions majeures inscrites à son calendrier, dont la Coupe Saint-Michel chez les hommes.

La première demi-finale de cette compétition a été remportée par l'USCT Port aux dépens du DUC sur le score serré de 74 points à 71. La deuxième demi-finale, devant opposer l'ASC Ville de Dakar à la Jeanne d'Arc, avait été reportée à une date ultérieure. L'équipe municipale est la tenante du titre.

Le même jour se sont aussi jouées les demi-finales de la Coupe du Maire en deuxième division masculine. La finale de ce tournoi mettra aux prises l'ASC Police et HLM Basket Club. Le Centre de formation Anne-Marie Dioh (CFAMD) est l'équipe tenante du titre.

Les dates des finales seront communiquées prochainement par la Ligue de Dakar de basket.