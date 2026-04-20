Sénégal: Coupe de la Ligue dames - La finale opposera l'ASCVD au DUC

19 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les équipes féminines de basket de l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) et du Dakar Université Club (DUC) seront opposées pour un remake de la finale de la Coupe de la Ligue, à l'issue des demi-finales disputées samedi au stadium Marius-Ndiaye.

L'ASC Ville de Dakar, tenante du titre, a sorti la Jeanne d'Arc (JA) sur le score de 58 points à 50.

Dans l'autre demi-finale, les universitaires, finalistes de la dernière édition, ont dominé les joueuses de Guédiawaye Basket Académie par 53 points à 46.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Ligue de Dakar de basket-ball (LDBB) avait annoncé la tenue, ce samedi, des demi-finales de plusieurs compétitions majeures inscrites à son calendrier, dont la Coupe Saint-Michel chez les hommes.

La première demi-finale de cette compétition a été remportée par l'USCT Port aux dépens du DUC sur le score serré de 74 points à 71. La deuxième demi-finale, devant opposer l'ASC Ville de Dakar à la Jeanne d'Arc, avait été reportée à une date ultérieure. L'équipe municipale est la tenante du titre.

Le même jour se sont aussi jouées les demi-finales de la Coupe du Maire en deuxième division masculine. La finale de ce tournoi mettra aux prises l'ASC Police et HLM Basket Club. Le Centre de formation Anne-Marie Dioh (CFAMD) est l'équipe tenante du titre.

Les dates des finales seront communiquées prochainement par la Ligue de Dakar de basket.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.