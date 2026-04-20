Sénégal: Médina Gounass - Des instructions des hautes autorités pour un déroulement du Daaka dans de 'meilleures conditions' (Gouverneur)

Médina Gounass — Le gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye a déclaré samedi, à l'ouverture du Daaka de Médina Gounass, avoir reçu des instructions des hautes autorités de l'Etat, pour garantir un bon déroulement de l'édition 2026 de cette retraite spirituelle dans de "meilleures conditions".

"Nous allons suivre pendant ces dix jours et rester à veiller sur l'action des services déconcentrés de l'Etat qui sont sollicités pour la bonne organisation [du Daaka] et apporteront les correctifs pour que cette édition 2026 se fasse dans les meilleures conditions", a-t-il dit.

Le gouverneur intervenait à la cérémonie d'ouverture du Daaka, un événement religieux annuel, en présence du Khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba.

"En tout cas, ce sont les instructions que nous avons reçu des plus hautes autorités et nous veillerons à leur correcte mise en oeuvre", a assuré l'autorité accompagnée d'une importante délégation composée des autorités administratives et locales, des chefs de services techniques et déconcentrés de l'Etat

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Il prend part à l'ouverture officielle de cet événement religieux en tant que délégué du président de la République et représentant du gouvernement.

Le gouverneur dit être porteur d'un message des plus hautes autorités de l'Etat à l'endroit du Khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba et de toute sa famille, pour solliciter la paix et des prières pour notre cher Sénégal.

"Le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur nous ont chargés partout au Sénégal de nous tenir aux côtés des foyers et guides religieux pour apporter le concours de l'Etat et également solliciter des prières", a-t-il informé.

Il est venu suivre en même temps les bonnes recommandations que le ministre de l'Intérieur a formulé à l'endroit des services déconcentrés de l'Etat pour leur participation effective à la bonne organisation du Daaka.

Dans sa réponse au discours du gouverneur, le représentant du Khalife dit avoir bien noté une bonne implication de l'ensemble des services de l'Etat, à la bonne organisation de cette retraite spirituelle.

Thierno Ibnou Oumar Ba, au nom du Khalife général, a salué cette tradition bien établie au Sénégal où l'État apporte son appui aux foyers religieux à l'occasion d'évènements de cette envergure.

Il a formulé des prières pour un Sénégal de paix, de prospérité, de concorde, d'ouverture et de prospérité.

L'édition 2026 du Daaka de Medina Gounass se poursuivra jusqu'au 27 avril prochain. Des moments intenses de dévotion consacrés à la prière et à la récitation du Saint Coran marquent cette retraite spirituelle de milliers de fidèles venus du Sénégal et de la sous-région.