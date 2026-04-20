Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

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ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à la présentation et à l'examen de plusieurs exposés, dont la préparation des examens scolaires officiels et la mobilisation des jeunes pour les prochaines élections législatives, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à la présentation et à l'examen de plusieurs exposés, dont la préparation des examens scolaires officiels du secteur de l'éducation, la mobilisation des jeunes pour les prochaines élections législatives, et le suivi du projet de la ligne ferroviaire du Sud (Alger-Laghouat-Ghardaïa-El Menia-In Salah-Tamanrasset), de la ligne minière Bled El Hadba-Oued El Keberit, et du quai minéralier dans le cadre de l'extension du port d'Annaba.

Après présentation de l'ordre du jour du Conseil des ministres, suivie de la présentation, par Monsieur le Premier ministre, des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, Monsieur le président de la République a donné les instructions, directives et orientations suivantes :

Monsieur le président de la République a entamé la réunion du Conseil des ministre en félicitant Madame la ministre de la Culture et des Arts pour les efforts consentis en vue d'assurer la réussite de la visite du Pape

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Léon dans la wilaya d'Annaba. Il a également félicité les deux nouveaux ministres des secteurs des Mines et de l'Hydraulique pour leur prise de fonctions, leur donnant les orientations et leur fixant les priorités comme suit:

- Concernant le secteur de l'Hydraulique :

Le nouveau ministre a été chargé de préparer un nouveau plan de gestion pour ce secteur vital, afin de le développer et de réaliser une sécurité hydrique à long terme, comme objectif suprême du programme du président de la République.

Le renouvellement et l'actualisation du système de veille du secteur pour qu'il soit efficace et performant, capable d'apporter à la fois, le diagnostic et les solutions, avec une célérité maximale face à toute urgence, afin que le secteur soit à la hauteur des aspirations de nos citoyens.

- Concernant le secteur des Mines :

Monsieur le Président de la République a rappelé au Conseil et au ministre du secteur que le plan économique de l'Algérie, pour l'étape actuelle et future, vise à faire du secteur des mines un secteur vital générateur de richesse et un moteur essentiel pour rompre avec la dépendance aux hydrocarbures.

Le nouveau ministre a été chargé d'oeuvrer pour que l'Algérie atteigne l'étape de l'exportation du phosphate d'ici mars 2027 au plus tard, en tant qu'objectif économique majeur du secteur actuellement, notamment avec l'achèvement des travaux du quai minéralier dans le cadre de l'extension du port d'Annaba (mars 2027).

- Le Président de la République a ordonné le lancement immédiat des travaux de création d'unités de traitement des matières premières de la mine du phosphate de Bled El Hadba, parallèlement avec l'exploitation de la mine.

- Le lancement immédiat de la mise en place des stocks de l'urée et de l'ammoniac, selon les normes techniques internationales, étant des matières soumises à des conditions particulières de stockage.

Concernant le quai minier dans le cadre de l'extension du port d'Annaba :

- Le Président de la République a ordonné de renforcer et de consolider le partenariat algéro-chinois, dans le domaine de la construction, d'extension et de dragage des ports, afin de construire le quai minéralier, dans le cadre de l'extension du port d'Annaba, dont les travaux s'achèveront fin mars 2027.

Concernant la ligne ferroviaire du Sud Alger-Laghouat- Ghardaia-El Menia-In Salah-Tamanrasset :

- Monsieur le président de la République a instruit le Gouvernement de concentrer ses efforts sur la concrétisation du nouveau pari du siècle, qui n'est pas de moindre importance que le projet de Gara-Djebilet, à savoir le projet de la ligne ferroviaire reliant Alger-Laghouat-Ghardaïa-El Menea-In Salah-Tamanrasset, dont la mise en service est prévue à la fin 2028.

Concernant l'exposé sur la restructuration du secteur de l'énergie et des énergies renouvelables :

- Monsieur le président a ordonné une étude de faisabilité pour créer un secrétariat d'Etat chargé des énergies renouvelables dans la nouvelle structure de gestion du secteur.

- Le président de la République a salué à nouveau les efforts consentis par les travailleurs et les cadres de l'entreprise Sonelgaz.

- Concernant l'exposé sur les préparatifs pour les examens scolaires officiels pour l'année scolaire en cours :

Après l'exposé du ministre de l'Education nationale sur les préparatifs en cours pour les examens scolaires officiels du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, le Conseil des ministres a exprimé sa satisfaction du contenu de la présentation du ministre.

- Concernant un exposé sur la mobilisation des jeunes pour les prochaines élections législatives :

- Monsieur le président de la République a salué la progression positive du rôle des jeunes dans le secteur économique, l'entrepreneuriat et autres secteurs.

- Monsieur le président a appelé à poursuivre cette démarche visant à soutenir le processus d'édification nationale, qui s'accompagne d'une prise de conscience croissante chez les jeunes dans cette noble mission.

- il a en outre appelé à la nécessité d'encourager les jeunes, y compris l'élément féminin, en leur offrant la possibilité d'accéder aux plus hautes fonctions dans les différents secteurs, un honneur pour l'Algérie, victorieuse.