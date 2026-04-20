Algérie: Le président de la République ordonne d'entamer l'exportation du phosphate de la mine de Bled El Hadba d'ici mars 2027

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, d'entamer l'exportation du phosphate de la mine de Bled El Hadba d'ici mars 2027 au plus tard.

Après avoir félicité le nouveau ministre des Mines pour sa prise de fonctions, le président de la République a chargé ce dernier d'"oeuvrer pour que l'Algérie atteigne l'étape de l'exportation du phosphate d'ici mars 2027 au plus tard, en tant qu'objectif économique majeur du secteur actuellement, notamment avec l'achèvement des travaux du quai minéralier dans le cadre de l'extension du port d'Annaba (mars 2027)", précise le communiqué du Conseil des ministres.

Monsieur le Président de la République a rappelé au Conseil et au ministre du secteur que le plan économique de l'Algérie, pour l'étape actuelle et future, "vise à faire du secteur des mines un secteur vital générateur de richesse et un moteur essentiel pour rompre avec la dépendance aux hydrocarbures".

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Dans ce contexte, le Président de la République a ordonné le lancement immédiat des travaux de création d'unités de traitement des matières premières de la mine de phosphate de Bled El Hadba, parallèlement avec l'exploitation de la mine et le lancement immédiat de la mise en place des stocks de l'urée et de l'ammoniac, selon les normes techniques internationales, étant des matières soumises à des conditions particulières de stockage.

Concernant le quai minéralier dans le cadre de l'extension du port d'Annaba, le Président de la République a ordonné de renforcer et de consolider le partenariat algéro-chinois, dans le domaine de la construction, d'extension et de dragage des ports, pour la construction du quai minéralier, dans le cadre de l'extension du port d'Annaba, dont les travaux s'achèveront fin mars 2027.

S'agissant de la ligne ferroviaire du Sud Alger-Laghouat- Ghardaia-El Menia-In Salah-Tamanrasset, dont la mise en service est prévue à la fin 2028, le président de la République a instruit le Gouvernement de concentrer ses efforts sur la concrétisation du "nouveau pari du siècle", qui n'est pas de moindre importance que le projet de Gara-Djebilet, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.