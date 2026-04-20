Algérie: Le président de la République charge le nouveau ministre de l'Hydraulique de préparer un nouveau plan de gestion du secteur

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, le nouveau ministre de l'Hydraulique de préparer un nouveau plan de gestion de ce secteur vital, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Après avoir félicité le nouveau ministre pour sa prise de fonctions, le président de la République a "chargé ce dernier de préparer un nouveau plan de gestion pour ce secteur vital, afin de le développer et de réaliser une sécurité hydrique à long terme, comme objectif suprême du programme du président de la République".

Le président de la République a insisté sur le "renouvellement et l'actualisation du système de veille du secteur pour qu'il soit efficace et performant, capable d'apporter à la fois, le diagnostic et les solutions, avec une célérité maximale face à toute urgence, afin que le secteur soit à la hauteur des aspirations de nos citoyens".

Après avoir écouté un exposé sur la restructuration du secteur de l'énergie et des énergies renouvelables, le président de la République a ordonné une étude de faisabilité pour la création d'un secrétariat d'Etat chargé des énergies renouvelables dans la nouvelle structure de gestion du secteur.

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A cette occasion, le président de la République a salué à nouveau "les efforts consentis par les travailleurs et les cadres de l'entreprise Sonelgaz", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.