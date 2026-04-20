Afrique: Des coordinateurs de la diaspora nommés par Issa Tchiroma - La réaction amère de la diaspora résistante

Les organisations et personnalités signataires de la présente Déclaration déclarent avoir pris connaissance du décret signé le 16 avril 2026 par Monsieur Issa Tchiroma Bakary, actuellement en exil en Gambie depuis la dernière élection présidentielle au Cameroun, portant nomination de plusieurs personnes à des fonctions de Coordinateurs généraux et de Coordinateurs pays d'une entité présentée comme relevant de la « Diaspora Combattante ».

Ce décret cite notamment les personnes suivantes, entre autres :

Coordination Générale

● Robert WANTO -- Coordinateur général, chargé de la Médiation et de la Mobilisation

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● Collins NANA -- Coordinateur général, chargé de la Liaison, du Suivi et de l'Évaluation

● Émilie ROAST -- Coordinatrice générale, chargée de la Mobilisation des femmes et de la Communication média

Amérique du Nord - Canada

● Dr Calvin FANKEM -- Coordinateur Canada I

● Me Charles MBAKOP -- Coordinateur Canada II

Amérique du Nord - États-Unis d'Amérique

● Mme Micheline EWANG -- Coordinateur USA I

Europe

● Mme Annie TCHOKO -- Coordinatrice Belgique

● Mme Madeleine LAMY -- Coordinatrice France I

● Mme Sabine GOUADJO -- Coordinatrice France II

● M. Charles Lebelge JOMBI -- Coordinateur France III

● M. Stéphane TCHOUMBOU -- Coordinateur Allemagne I

● M. Christian DJOKO -- Coordinateur Allemagne II

● M. Roger FOKOU -- Coordinateur Royaume-Uni I

● M. Armand CLOU -- Coordinateur Royaume-Uni II

● M. Vincent FOTSO -- Coordinateur des pays scandinaves

À la suite de l'examen de ce décret, les organisations et personnalités signataires de la présente Déclaration entendent formuler les observations suivantes :

Nous reconnaissons à Monsieur Issa Tchiroma Bakary la liberté de désigner, au sein de sa propre formation politique, les responsables qu'il juge utiles à l'organisation de son action partisane. Ce droit ne saurait toutefois s'étendre à une prétention de représentation de l'ensemble de la diaspora résistante camerounaise, qui constitue un espace politique, citoyen et militant autonome, pluraliste et souverain dans ses choix.

Les signataires regrettent donc profondément la confusion ainsi entretenue entre, d'une part, les structures propres à Monsieur Tchiroma et à son parti, le FSNC, et, d'autre part, la Diaspora Résistante Camerounaise, dont nul ne peut s'arroger la représentation par voie de décret, sans concertation, sans mandat collectif et sans légitimité établie.

Ils observent, en outre, que plusieurs des personnes nommées ne disposent ni de l'autorité morale, ni de l'enracinement militant, ni de la crédibilité politique nécessaires pour parler au nom de la diaspora combattante ou pour prétendre en assurer la coordination à l'échelle internationale. En conséquence, les signataires considèrent que ces personnes ne sauraient valablement s'exprimer qu'au nom exclusif de Monsieur Issa Tchiroma Bakary et du FSNC.

Les signataires s'interrogent par ailleurs sur les véritables motivations de cette initiative. La nature de certains choix, l'absence manifeste de consultation des forces organisées de la diaspora, ainsi que la faible représentativité de plusieurs personnes désignées, laissent apparaître une démarche improvisée à des fins inavouées.

Ils relèvent également que plusieurs membres de l'équipe ainsi nommée se sont illustrés, ces derniers mois, par des campagnes de communication hostiles et très néfastes au combat de la diaspora et essentiellement dirigées contre Mr Maurice Kamto et au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Cette coïncidence alimente le sentiment que ces nominations relèvent davantage d'une logique de gratification et de fidélisation de relais d'attaque que d'un véritable projet de structuration de la diaspora.

Les organisations et personnalités signataires dénoncent, dans ces conditions, une tentative manifeste de brouillage, de division et de fragilisation des forces résistantes de la diaspora. Une telle entreprise ne peut objectivement profiter qu'aux intérêts du régime de Paul Biya que Monsieur Tchiroma a servi avec constance et loyauté durant des décennies, avant sa rupture tardive, du reste floue, pour se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Les signataires considèrent en outre ce décret comme un acte de provocation à l'égard de la diaspora que Monsieur Tchiroma a, pendant de longues années, combattue, vilipendée ou marginalisée lorsqu'il exerçait de hautes responsabilités au sein du régime.

Ils constatent également que ce décret a été signé depuis la Gambie, et non au Cameroun où malgré lui, sans structure politique bien organisée bénéficiant d'une assise nationale, Monsieur Tchiroma a été élu, et où il s'est présenté comme porteur d'une légitimité populaire qu'il a été incapable d'assumer. Cette situation renforce le malaise politique et moral entourant cette initiative.

Les signataires demandent enfin des clarifications publiques sur les allégations de corruption visant certains membres de l'équipe désignée, allégations relayées dans une vidéo attribuée à Monsieur Ben Modo, présenté comme proche de Monsieur Tchiroma. Ces allégations, si elles sont avérées, sont d'une gravité particulière et exigent des explications.

En conséquence, les organisations et personnalités signataires appellent la Diaspora Camerounaise à la vigilance et l'invitent à ne pas s'associer aux initiatives et actions menées par ces individus dans le cadre de cette nomination partisane.

Elles appellent, dans le même temps, à l'organisation prochaine d'une grande rencontre de la Refondation, de la Rectification et du Sursaut National, en vue de réaffirmer les principes d'indépendance qui ont toujours encadré le combat patriotique de la diaspora durant ces 30 dernières années.

Elles demandent solennellement à Monsieur Issa Tchiroma Bakary de cesser toute entreprise de confusion, d'instrumentalisation, de division, et de déstabilisation des forces citoyennes de la diaspora.

Les signataires se réservent le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires et de mener toutes les actions citoyennes, politiques et organisationnelles appropriées pour faire respecter cette position.

Fait en Europe, au Canada et aux États-Unis, le 18 avril 2026

Signataires

* Brice Nitcheu, CODE (Londres)

* Emmanuel Kemta, BAS-UK (Birmingham)

* Patrice Ngassam, RA Canada

* Benjamin Ngachoko, Ancien Membre Fondateur et Leader du Parlement Estudiantin de l'Université de Yaoundé. (Boston, MA- USA)

* Marcel Tchangue, Fondation Moumie

* Maître Pepin, BAS-Allemagne

* Gisele T. Emegue, Actions Solidaires International

* Janvier Kingue, Mouvement de Février 2008

* Fabrice Nyambe, ASMA

* Dr Janvier Kingue, CEBAPH (Cercle Belgo Africain pour la Promotion Humaine)

* Hugues Seumo, Comité Citoyen pour la Libération des prisonniers politiques au Cameroun