Congo-Kinshasa: Eurobond - Le pays renforce son dispositif de suivi avec l'appui du PNUD

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a accepté d'accompagner le Gouvernement congolais dans la mise en place d'un dispositif de reporting et de monitoring lié à l'Eurobond.

Cette décision émane d'une séance de travail, tenue samedi 18 avril à Washington (États-Unis d'Amérique) entre la secrétaire générale adjointe du PNUD et directrice du Bureau régional pour l'Afrique, Ahunna Eziakonwa, et le ministre des Finances, Doudou Fwamba.

Le mécanisme envisagé sera principalement orienté vers le suivi rigoureux des projets sélectionnés, afin de garantir une exécution optimale, transparente et efficace des ressources mobilisées à travers l'Eurobond.

La rencontre a également permis de faire le point sur l'état d'avancement du Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T), initiative phare du Gouvernement visant à réduire les inégalités territoriales et à rapprocher les services sociaux de base des populations.

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A cette occasion, le PNUD a réaffirmé son engagement à appuyer des outils de suivi, de transparence et de gouvernance, en cohérence avec la vision du Gouvernement de maximiser l'impact des investissements au bénéfice direct de la population.

Satisfecit du FMI

Quelques jours plus tôt, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) avait salué l'engagement du Gouvernement de la RDC dans la mise en oeuvre des réformes économiques, malgré un contexte international difficile, marqué notamment par un choc d'offre lié aux tensions géopolitiques, y compris le conflit en Iran.

En marge des Assemblées de printemps 2026 du FMI, Kenji Okamura a félicité la RDC pour le succès de son émission inaugurale d'Eurobond, d'un montant de 1,25 milliard de dollars américains, réalisée dans des conditions jugées favorables.

Cette opération marque une entrée historique de la RDC sur les marchés financiers internationaux, en dépit d'un environnement global contraignant.

Sur le plan politique, cette reconnaissance s'inscrit dans la dynamique de réformes impulsée par le Gouvernement Suminwa, traduisant une volonté affirmée de repositionner la RDC comme un acteur crédible et responsable sur les marchés internationaux.

L'institution de Bretton Woods a par ailleurs encouragé le maintien d'un cadre rigoureux de gouvernance, notamment dans la gestion des ressources mobilisées.

En réponse, le ministre des Finances a rassuré ses interlocuteurs quant aux dispositifs mis en place pour garantir une gestion prudente, transparente et orientée vers des investissements structurants, au bénéfice direct de la population.

Doudou Fwamba a en outre souligné que l'opération Eurobond présente un impact maîtrisé sur la soutenabilité de la dette publique, en cohérence avec les engagements du Gouvernement en matière de discipline budgétaire.