ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, dimanche, ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille de l'ancien ministre et membre du Conseil de la nation Chems Eddine Chitour, décédé à l'âge de 82 ans.

"C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès du Professeur Chems Eddine Chitour. L'Algérie perd en lui l'un de ses illustres académiciens, dont le parcours scientifique a été marqué par des contributions et des recherches devenues des références pour les étudiants et les chercheurs dans les universités et centres de recherche", lit-on dans le message de condoléances.

"Le défunt, qui a occupé le poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, avant d'être nommé membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel, a fait preuve d'une grande rigueur scientifique, d'une compétence avérée et d'un engagement patriotique, témoignant de sa stature académique prestigieuse et de sa fidélité à l'Algérie", a ajouté le président de la République.

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"En cette douloureuse épreuve, je tiens à présenter à sa famille, à ses proches, à la communauté universitaire ainsi qu'à ses collègues membres du Conseil de la nation, mes plus sincères condoléances, les assurant de ma profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de prêter à tous patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a conclu le président de la République dans son message.