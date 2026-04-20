Ethiopie: Le premier ministre Abiy met en avant le rôle stratégique du tourisme dans le développement du pays

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance croissante du tourisme comme levier majeur du développement en Éthiopie, illustrant une évolution vers une économie plus diversifiée et durable.

Selon lui, ce secteur s'affirme progressivement comme un pilier central de la croissance nationale, soutenu par des investissements continus dans les infrastructures, la valorisation du patrimoine et une promotion accrue de l'image du pays à l'international.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a annoncé l'inauguration du Haro Dandi Lodge, situé dans la région Oromia, un projet emblématique inscrit dans le cadre de l'initiative « Dine for Generation ».

« Aujourd'hui marque l'ouverture officielle du Haro Dandi Lodge dans la région Oromia, une réalisation clé de l'initiative "Dine for Generation" », a-t-il déclaré.

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Il a précisé que ce projet va au-delà d'une simple infrastructure touristique, incarnant une vision renouvelée de l'Éthiopie, où l'architecture contemporaine s'intègre harmonieusement à l'environnement naturel.

Le lodge illustre, selon lui, une approche axée sur la durabilité, l'innovation et la mise en valeur des ressources locales.

« Ce projet est la preuve concrète de nos engagements tenus.

Il positionne l'Éthiopie comme une destination attrayante pour les visiteurs et les investisseurs.

Le tourisme, en tant que pilier de notre économie, joue un rôle déterminant dans l'orientation de notre croissance », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a également insisté sur la dimension environnementale et sociale du projet, soulignant qu'il vise à préserver la beauté naturelle du lac de cratère de Dendi tout en respectant les communautés locales.

« Il ne s'agit pas seulement de construire, mais de préserver et de valoriser notre patrimoine naturel pour les générations futures, tout en intégrant les populations locales dans cette dynamique de développement », a-t-il ajouté.

Il a enfin indiqué que ce projet s'inscrit dans une vision plus large visant à faire du tourisme un moteur durable de croissance, renforçant à la fois l'attractivité du pays et son engagement en faveur du développement responsable.