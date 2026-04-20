Ethiopie: Le premier ministre Abiy met en avant les avancées du maïs irrigué dans la quête d'autosuffisance alimentaire du pays

19 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière les progrès notables réalisés par l'Éthiopie dans le domaine agricole, en soulignant le rôle déterminant du maïs irrigué.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a indiqué que la stratégie axée sur le développement de cette culture commence déjà à produire des résultats concrets.

« Les premiers résultats sont encourageants », a-t-il affirmé, réitérant la volonté du gouvernement de parvenir à une autosuffisance alimentaire durable, permettant au pays de subvenir à ses besoins sans dépendre de l'aide extérieure.

Cette orientation vers l'irrigation s'inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la sécurité alimentaire, à limiter les effets des aléas climatiques et à consolider la résilience économique sur le long terme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier ministre a également souligné que le maïs irrigué constitue un pilier central de la stratégie de développement agricole, avec des performances actuelles jugées très positives.

Ces avancées, a-t-il indiqué, renforcent les perspectives d'atteindre l'objectif stratégique de souveraineté alimentaire et de réduire la dépendance à l'aide internationale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.