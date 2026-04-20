Ethiopie: Le premier ministre Abiy met en avant les avancées du maïs irrigué dans la quête d'autosuffisance alimentaire du pays

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière les progrès notables réalisés par l'Éthiopie dans le domaine agricole, en soulignant le rôle déterminant du maïs irrigué.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a indiqué que la stratégie axée sur le développement de cette culture commence déjà à produire des résultats concrets.

« Les premiers résultats sont encourageants », a-t-il affirmé, réitérant la volonté du gouvernement de parvenir à une autosuffisance alimentaire durable, permettant au pays de subvenir à ses besoins sans dépendre de l'aide extérieure.

Cette orientation vers l'irrigation s'inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la sécurité alimentaire, à limiter les effets des aléas climatiques et à consolider la résilience économique sur le long terme.

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Le Premier ministre a également souligné que le maïs irrigué constitue un pilier central de la stratégie de développement agricole, avec des performances actuelles jugées très positives.

Ces avancées, a-t-il indiqué, renforcent les perspectives d'atteindre l'objectif stratégique de souveraineté alimentaire et de réduire la dépendance à l'aide internationale.