Ethiopie: Le FMI renouvelle son appui ferme aux réformes économiques du pays

Addis-Abeba — Le Fonds monétaire international (FMI) a réitéré son engagement résolu à soutenir le programme de réformes économiques engagé par l'Éthiopie.

En marge des Réunions de printemps 2026 du FMI et de la Banque mondiale, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a conduit une délégation éthiopienne lors d'échanges avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Au cours de ces discussions, la délégation a mis en avant les avancées régulières enregistrées dans la mise en oeuvre des réformes nationales, soulignant une dynamique positive malgré un environnement international difficile, marqué notamment par les retombées de l'instabilité au Moyen-Orient.

Les responsables ont évoqué des indicateurs macroéconomiques encourageants, notamment une croissance soutenue, une inflation en repli ainsi qu'une amélioration des équilibres budgétaires et extérieurs.

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Ils ont toutefois relevé des pressions persistantes liées aux chocs mondiaux, tels que les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix des carburants et des engrais.

L'Éthiopie a insisté sur la nécessité d'un appui international renforcé, prévisible et adapté, afin de faire face aux défis immédiats tout en poursuivant ses priorités de long terme, notamment en matière de résilience climatique et de développement durable.

De son côté, Kristalina Georgieva a salué les progrès réalisés et a réaffirmé l'engagement du FMI à accompagner l'Éthiopie à travers un soutien coordonné avec la Banque mondiale, visant à consolider les réformes et à répondre aux besoins de financement à court terme.