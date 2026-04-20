Ethiopie: Le pays renforce son partenariat avec la Banque mondiale pour soutenir ses réformes économiques

Addis-Abeba — L'Éthiopie a obtenu un appui accru de la Banque mondiale afin de consolider ses réformes économiques et poursuivre sa trajectoire de développement dans un contexte mondial en mutation.

En marge des Réunions de printemps 2026 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a tenu des échanges de haut niveau avec Anna Bjerde pour approfondir la coopération entre les deux parties.

Au cours de cette rencontre, Ahmed Shide a mis en avant la résilience de l'économie éthiopienne ainsi que les réformes engagées, tout en alertant sur les pressions extérieures croissantes.

Il a appelé à un élargissement de l'accès aux financements et à une plus grande flexibilité du soutien de la Banque mondiale afin d'aider le pays à faire face aux incertitudes économiques mondiales sans compromettre ses progrès récents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions ont notamment porté sur l'élaboration d'un mécanisme de soutien coordonné associant la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autorités éthiopiennes, dans le but de renforcer la stabilité macroéconomique et de promouvoir une croissance inclusive.

De son côté, Anna Bjerde a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à soutenir l'Éthiopie, se disant prête à intensifier son appui en collaboration avec les partenaires internationaux durant cette période jugée critique.

La délégation éthiopienne a également évoqué les avancées réalisées dans le processus de restructuration de la dette, mettant en avant un dialogue constructif avec les créanciers privés dans le cadre d'une initiative visant à restaurer la viabilité de la dette.

Les deux parties ont par ailleurs souligné l'importance d'accélérer la mise en oeuvre de l'initiative « Mission 300 », destinée à élargir l'accès à l'électricité pour des millions de ménages et à soutenir une transformation économique durable.

La réunion s'est conclue sur un engagement commun à renforcer l'aide d'urgence tout en maintenant l'élan de développement du pays.