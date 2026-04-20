Ethiopie: Le premier ministre Abiy inaugure le Haroo Dendi Lodge, un projet phare en Oromia

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé ce jour à l'inauguration officielle du Haroo Dendi Lodge, une réalisation majeure inscrite dans le cadre de l'initiative « Dîner pour les générations futures » dans la région d'Oromia.

Dominant le magnifique lac de cratère de Dendi, ce projet d'écotourisme illustre l'orientation croissante de l'Éthiopie vers un tourisme durable et de qualité.

D'après le Bureau du Premier ministre, le lodge s'inscrit dans une démarche stratégique visant à mettre en valeur les richesses naturelles du pays tout en encourageant des investissements respectueux de l'environnement.

Cette inauguration reflète la volonté du pays de concrétiser ses ambitions de développement, en misant sur l'innovation et la durabilité pour façonner son avenir dans le secteur touristique.

« Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré aujourd'hui le Haroo Dendi Lodge, une étape déterminante de l'initiative "Dine for Generation" dans la région d'Oromia », a indiqué le Bureau.