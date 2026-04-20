Afrique du Sud: La justice doit se prononcer sur le sort de l'influenceur Kemi Seba

Ce 20 avril, l'influenceur Kemi Seba a rendez-vous au tribunal en Afrique du Sud. Arrêté la semaine dernière à Pretoria, et sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le Bénin après son soutien à la tentative de coup d'État en décembre dernier, il est actuellement en détention provisoire et comparaîtra donc ce lundi aux côtés d'un de ses fils et d'un Sud-Africain accusé de l'aider à rejoindre le Zimbabwe.

La justice sud-africaine doit d'abord trancher une question d'immigration illégale. Kemi Seba est en Afrique du Sud depuis environ cinq mois. Son visa a expiré il y a deux mois, selon son entourage, et l'influenceur se préparait à traverser la frontière avec le Zimbabwe lorsqu'il a été arrêté.

Mais au-delà du dossier immigration, la police sud-africaine mentionne une opération d'infiltration, avec Interpol, qui a permis de mettre la main sur Kemi Seba. En effet, l'influenceur est recherché par le Bénin. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, après son soutien à la tentative de coup d'État en décembre dernier.

Si l'Afrique du Sud affirme qu'une procédure d'extradition est en cours, selon une source proche du dossier, il y a très peu de chances qu'elle aboutisse, en l'absence d'accord entre le Bénin et l'Afrique du Sud.

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Ce sera le deuxième dossier du jour. Les avocats de Kemi Seba vont tenter de régler cette question d'extradition le plus vite possible et demanderont sa libération. S'il était libéré, Kemi Seba pourrait vouloir rester en Afrique du Sud, mais aussi rejoindre le Niger, puisqu'il est en possession d'un passeport diplomatique nigérien.