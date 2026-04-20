Afrique de l'Est: Somaliland - L'Union africaine condamne la nomination d'un diplomate israélien

20 Avril 2026
Radio France Internationale

« Israël risque de fragiliser l'équilibre dans la Corne de l'Afrique » : C'est l'avertissement lancé par l'Union africaine. Dans un communiqué publié dimanche 19 avril, l'organisation panafricaine condamne la décision de l'État hébreu de nommer un diplomate auprès du Somaliland. Une initiative jugée contraire au droit international et condamnée par plusieurs pays.

L'Union africaine exprime sa vive inquiétude après la nomination d'un diplomate israélien au Somaliland. Dans son communiqué, elle réaffirme son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Somalie. L'UA met ainsi en garde contre toute reconnaissance unilatérale, qu'elle juge « nulle et non avenue ».

Avant elle, plusieurs pays, dont le Pakistan, l'Égypte ou encore l'Arabie saoudite, ont également dénoncé une atteinte à la souveraineté de la Somalie et une violation du droit international. Au coeur des critiques : la nomination, le 15 avril dernier, de Michael Lotem comme premier ambassadeur israélien auprès du Somaliland.

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Selon la presse locale, il s'agirait dans un premier temps d'un poste non résident. Le diplomate serait basé à Jérusalem et non sur place. Mais pour Mogadiscio, cela ne change rien. Le ministère somalien des Affaires étrangères met en garde contre une décision qui, selon lui, risque de fragiliser les progrès régionaux et d'alimenter les divisions.

Israël avait déjà reconnu le Somaliland en décembre dernier. Une première pour un État membre des Nations unies. Ce territoire a proclamé son indépendance en 1991. Mais il n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale.

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