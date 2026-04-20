Congo-Kinshasa: Suspension de la taxe « Contrôle des machines hors-bord » imposée aux pêcheurs à Moba

19 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'administrateur du territoire de Moba (province du Tanganyika), Victor Kanfwa, a suspendu jeudi 16 avril la taxe dénommée « Contrôle des machines hors-bord », imposée aux pêcheurs de cette entité.

Cette autorité politico-administrative a annoncé cette décision au cours d'une rencontre avec les pêcheurs du territoire.

La taxe, fixée à 50 000 francs congolais, était perçue par des agents de l'Agence nationale de renseignements (ANR).

L'administrateur du territoire de Moba a invité les pêcheurs à ne pas s'acquitter de cette taxe, qu'il a qualifiée d'illégale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous avons invité le responsable de l'ANR/Moba, qui a reconnu avoir perçu de l'argent lié à cette taxe, mais uniquement auprès de personnes ayant acheté de nouvelles machines hors-bord. Or, cela n'a pas été le cas. La taxe a été imposée aux pêcheurs au bord du lac. Je demande donc aux pêcheurs de ne pas payer cette taxe, qui n'est pas légale », a-t-il ordonné.

Pour le député provincial élu de Moba, Frédéric Kabunda, cette pratique est illicite.

« Nous sommes venus rencontrer l'administrateur du territoire, en tant qu'autorités budgétaires, pour lui faire savoir que cette taxe ne peut pas exister, car elle n'a aucun soubassement légal. Le seul service habilité à percevoir les taxes au niveau provincial est la DGRTANG, et au niveau national, la DGRAD. Nous avons demandé au responsable de l'ANR ce qu'il avait fait des 75 000 francs congolais déjà perçus auprès des pêcheurs qui s'étaient acquittés de cette taxe. Il nous a répondu qu'il avait dépensé cet argent », a-t-il souligné.

Radio Okapi n'a pas pu joindre le responsable de l'ANR à Moba pour recueillir sa version des faits.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.