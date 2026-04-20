Congo-Kinshasa: Suspension de la taxe « Contrôle des machines hors-bord » imposée aux pêcheurs à Moba

L'administrateur du territoire de Moba (province du Tanganyika), Victor Kanfwa, a suspendu jeudi 16 avril la taxe dénommée « Contrôle des machines hors-bord », imposée aux pêcheurs de cette entité.

Cette autorité politico-administrative a annoncé cette décision au cours d'une rencontre avec les pêcheurs du territoire.

La taxe, fixée à 50 000 francs congolais, était perçue par des agents de l'Agence nationale de renseignements (ANR).

L'administrateur du territoire de Moba a invité les pêcheurs à ne pas s'acquitter de cette taxe, qu'il a qualifiée d'illégale.

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« Nous avons invité le responsable de l'ANR/Moba, qui a reconnu avoir perçu de l'argent lié à cette taxe, mais uniquement auprès de personnes ayant acheté de nouvelles machines hors-bord. Or, cela n'a pas été le cas. La taxe a été imposée aux pêcheurs au bord du lac. Je demande donc aux pêcheurs de ne pas payer cette taxe, qui n'est pas légale », a-t-il ordonné.

Pour le député provincial élu de Moba, Frédéric Kabunda, cette pratique est illicite.

« Nous sommes venus rencontrer l'administrateur du territoire, en tant qu'autorités budgétaires, pour lui faire savoir que cette taxe ne peut pas exister, car elle n'a aucun soubassement légal. Le seul service habilité à percevoir les taxes au niveau provincial est la DGRTANG, et au niveau national, la DGRAD. Nous avons demandé au responsable de l'ANR ce qu'il avait fait des 75 000 francs congolais déjà perçus auprès des pêcheurs qui s'étaient acquittés de cette taxe. Il nous a répondu qu'il avait dépensé cet argent », a-t-il souligné.

Radio Okapi n'a pas pu joindre le responsable de l'ANR à Moba pour recueillir sa version des faits.