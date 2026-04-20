Congo-Kinshasa: Environ 7 500 abonnés Vodacom récompensés grâce au concours « Force de frappe » en 22 semaines

Entreprise de téléphonie mobile, Vodacom Congo affirme renforcer son engagement social. L'opérateur indique avoir récompensé au moins 7 500 abonnés en l'espace de 22 semaines, dans le cadre de sa campagne nationale dénommée « Force de frappe ».

La dernière gagnante a réceptionné une Jeep 4x4 lors d'une soirée organisée ce vendredi 17 avril à Kinshasa.

Vodacom Congo a choisi la Place Kemesha, dans la commune de la Gombe, pour clôturer cette campagne nationale.

Cette initiative consistait à récompenser chaque semaine les abonnés à travers des tirages au sort, en valorisant leurs usages, notamment la carte SIM, les forfaits, M-Pesa et d'autres services.

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Le dernier prix, une Jeep 4x4, a été remporté par l'abonnée Cathy Kapinga au cours de cette soirée de clôture.

Le directeur général de Vodacom Congo explique qu'à travers Force de frappe, l'entreprise a voulu aller au-delà d'un simple mécanisme promotionnel, afin de créer un impact réel dans plusieurs secteurs de la vie de ses abonnés.

« Nous avons enregistré plus de 6 millions de participants et au moins 7 500 gagnants. Nous avons redistribué près de 2 milliards de francs congolais et offert dix véhicules. C'est la première compétition qui a eu un impact réel. Nous avons vu des gens lancer des commerces, payer la scolarité de leurs enfants, construire des maisons et investir dans l'agriculture », a souligné Khalil Al Americani.

Au cours de la même soirée, Vodacom Congo a également lancé la nouvelle édition du concours musical Best of the Best, placée sous le thème « Révolution 2026 ».

Ce programme se veut une plateforme de détection et de développement des talents de la musique congolaise.

Cette édition marque en outre le retour des castings physiques dans plusieurs grandes villes du pays, en complément du casting digital, afin de toucher les talents sur toute l'étendue de la RDC.

Présent en République démocratique du Congo depuis 24 ans, Vodacom compte aujourd'hui au moins 26 millions d'abonnés et 10 millions de clients actifs sur M-Pesa.