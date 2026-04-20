Congo-Kinshasa: Plus de 40 personnes formées à la prévention des abus et exploitations sexuelles à Beni

La Section Conduite et Discipline de la MONUSCO (CDT) a formé, vendredi 17 avril, une quarantaine de personnes à Beni, dans la province du Nord-Kivu, à la prévention des abus et exploitations sexuelles susceptibles d'impliquer le personnel des Nations Unies et leurs partenaires.

Cet atelier, organisé au quartier général de la mission onusienne, visait à améliorer la qualité des interventions des participants en matière de protection des civils au sein de la communauté.

La majorité des personnes formées sont membres du réseau communautaire de signalement des plaintes (CBCN).

La session a porté sur les valeurs cardinales des Nations Unies, les notions d'exploitation et d'abus sexuels, leurs conséquences, ainsi que les mécanismes de signalement et de prise en charge des victimes mis en place par la MONUSCO et les agences onusiennes.

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« Notre objectif est d'atteindre le zéro cas d'abus et d'exploitation sexuelle. Nous avons appris comment dénoncer les cas et comment protéger notre communauté afin d'éviter la multiplication de ces actes, car ils entraînent de lourdes conséquences pour les victimes comme pour les auteurs », a déclaré Nadine Ndanda, l'une des participantes à la formation.

De son côté, le président du réseau communautaire de signalement des plaintes (CBCN) à Beni, Josué Kapisa, a salué la collaboration avec la MONUSCO.

« Nous pensons que cette formation va renforcer davantage nos capacités sur le terrain. Nous apprécions cette collaboration, car c'est grâce à elle que nous avons constaté une diminution du nombre de cas d'abus et d'exploitation. La collaboration reste étroite », a-t-il affirmé.