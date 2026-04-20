Angola: L'archevêque Filomeno remercie le Pape Léon XIV

Luanda — L'archevêque de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, a exprimé ce dimanche sa profonde gratitude au pape Léon XIV pour sa visite en Angola, un moment de « grande joie », de foi et de renouveau spirituel pour le peuple angolais.

Dans son message, lu lors de la messe en plein air dans la municipalité de Kilamba, le prélat a décrit l'atmosphère ressentie pendant la visite comme « un enchantement joyeux, préparé et voulu par Dieu, rêvé et attendu par beaucoup ».

Il a souligné la joie visible sur les visages des jeunes et l'émotion partagée par les fidèles.

Selon Dom Filomeno, la présence du Saint-Père a constitué une véritable fête spirituelle, capable de consoler les affligés, de raviver l'espérance et de renforcer la conviction qu'ensemble, unis par un destin commun, il est possible de bâtir un avenir meilleur pour tous.

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L'archevêque a également exprimé sa gratitude pour les paroles et la bénédiction du Pape, qui, a-t-il affirmé, illuminent et confèrent une « beauté féconde et réparatrice » à la vie du peuple angolais.

À cette occasion, il a imploré la grâce divine pour le pays, souhaitant la guérison de ses blessures et la consolidation d'une société plus unie, juste et solidaire.

Dans son discours, il a appelé à la construction d'un pays où règnent le bien, la vérité et la justice, ainsi qu'à la défense d'une coexistence harmonieuse qui surmonte les divisions, notamment politiques, qui affectent les familles, les amis et les communautés.

Il a souligné que les Angolais doivent avant tout s'affirmer comme un seul peuple et renforcer leur engagement pour le bien-être collectif.

Évoquant la paix et la réconciliation, Dom Filomeno a insisté sur le fait que toutes deux exigent persévérance et dévouement constant, reprenant les paroles du Saint-Père qui présentent la paix comme un don qu'il faut cultiver avec détermination.

Le chef catholique a également rendu un hommage respectueux aux missionnaires, aux laïcs et aux personnalités religieuses qui ont contribué à la diffusion de la foi chrétienne et à l'édification de la société angolaise, dont certains sont considérés comme des martyrs.

À cette occasion, l'archevêque a remis au pape Léon XIV une médaille en argent et en bois commémorant sa visite et le 450e anniversaire de la ville de Luanda, célébré le 25 janvier dernier.

En signe de reconnaissance, le pape a offert au prélat un calice pour les célébrations religieuses.

Le programme du Saint-Père se poursuit ce dimanche par la récitation du Saint Rosaire au Sanctuaire Notre-Dame de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, suivie d'une rencontre avec les pèlerins, dans le cadre de sa visite apostolique en Angola.