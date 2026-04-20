Angola: Le Pape Léon XIV appelle à la fin de l'escalade militaire en Ukraine

Luanda — Le pape Léon XIV a consacré une part importante de la prière Regina Caeli, récitée ce dimanche dans le quartier de Kilamba, à la situation en Ukraine, exprimant sa profonde préoccupation face à l'intensification des combats et aux souffrances des populations touchées.

Devant des milliers de fidèles, le Souverain Pontife a déclaré suivre avec appréhension l'aggravation du conflit, la violence continuant de semer la douleur, la destruction et le déplacement de populations innocentes.

Avec une grande sensibilité pastorale, Léon XIV a déclaré consacrer « toutes ses prières » aux victimes de la guerre, exprimant sa solidarité avec ceux qui subissent les conséquences du conflit.

Le Pape a souligné que la souffrance des populations touchées ne peut rester indifférente à la communauté internationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef de l'Église catholique a également réitéré son appel à la cessation des hostilités et au recours au dialogue, seul chemin vers une paix juste et durable.

Il a souligné que l'escalade militaire aggrave les souffrances humaines et compromet les perspectives de stabilité mondiale.

Cette allusion à l'Ukraine s'inscrivait dans une série de messages de paix qui marquent la visite apostolique en Angola, où le Pape a insisté sur la nécessité de la réconciliation entre les peuples, la promotion de la compréhension et le rejet de la violence comme moyen de résolution des conflits.

Ce moment a été accueilli avec silence et émotion par les fidèles présents, qui se sont unis dans la prière pour les victimes de la guerre, afin de renforcer le caractère universel du message laissé par le Pape à Luanda.

Prière du Regina Caeli

Pour la première fois en Angola, le Souverain Pontife a chanté la prière mariale traditionnelle du temps pascal, qui remplace l'Angélus dominical entre Pâques et la Pentecôte.

La récitation du Regina Caeli célèbre la joie de la Résurrection du Christ et constitue l'un des moments les plus symboliques de la liturgie catholique durant cette période.

Habituellement récitée depuis la fenêtre du Palais apostolique, place Saint-Pierre, au Vatican, la prière a cette fois rassemblé une foule à Luanda, dans une atmosphère de grande émotion et de participation active des fidèles, qui ont accompagné le pape par des chants et des acclamations.

Dans un geste témoignant de sa proximité avec le peuple angolais, Léon XIV a chanté l'antienne « Reine du Ciel ».